港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升12.57點子至4.45821%，是6月2日後最高，當日報4.52012%。對上一次連升3日是5月30日，當日拆息報4.50381%。
港元現報7.8368元升值2點子，曾貶值最多6點子，報7.8376元，亦曾升值最多38點子，報7.8332元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升81.96點子(5月29日後最大升幅)至3.73464%，是5月31日後新高；1星期HIBOR升37.35點子至3.72155%；2星期HIBOR升32.49點子至3.83875%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.33點子至4.66024%；6個月期HIBOR升5點子至4.76137%；12個月期HIBOR升2.33點子至4.86905%。
美元指數現報103.39升值0.047點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.18171%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9817%，終止連續3日擴闊，利差是6月05日後最窄，當日差距為-0.8852%。
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