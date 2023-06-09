moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

觀望氣氛濃 半日成交一個月最少 恒指半日升53點 北水流入7億

美國加息降溫，刺激隔晚美股上升，科技股上升，納指跑贏，港股情況相若，科指跑贏恒指，但升幅較多的並不是傳統的ATMXJ，而是有國策支持的電動車股，而恒指升市火車頭更是周大福（1929）、中石油（0857）等傳統股。市場基本延續近日走勢，因為下周美國議息，而議息前會有通脹數據，大市半日成交不足390億，是5月3日後新低。今早雖然內地公布的PPI再創逾7年低，但內地近期開始出招，即使效用未是大水漫灌級別，至少在新聞標題上有搶眼球的效果，PPI數據推低恒指最多68點後就反彈，人民幣貶值亦未見再創新低。

恒指今早高開34點，高位升94點，低位跌68點，半日高低波幅163點。非必需消費品、通訊服務、能源股推動大市。全市上升股份比例為24.57%，下跌為23.48%，無升跌為51.93%。

恒指半日升53點或0.28%，報19352點，大市成交金額384億元；國指升31點或0.49%，報6571點。恒生科技指數收報3917點，升0.59%。

藍籌股成交金額141.93億元，佔大市成交36.96%；科指成份股成交金額73.88億元，佔大市成交19.23%；國指成份股成交金額115.89億元，佔大市成交30.17%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.88%，至92.09億元，佔大市成交23.96%。牛熊證成交金額42.16億元，減少15.4%；窩輪成交金額49.92億元，減少19.87%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、小米（1810）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌49隻升，24隻下跌，7隻無升跌。周大福（1929）升3.91%，收報14.34元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌4.44%，收報4.09元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報34.05元，升3.81%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報21.8元，跌2.9%。

恒指上試50天線(19748.78點)。科指上試50天線(3958.64點)。

北水南下合計淨流入7.55億元，較上日減少81.35%，連續第3日流入，累計流入50.44億元，對上一次連續3日淨流入是5月17日。南水北上合計淨流出6.55億元人民幣，終止連續2日流入。

蒙牛（2319）發行6.5億可轉債 佔現代牧業（1117）7.1%。蒙牛收報30.15元，跌0.66%。

現代牧業（1117）收報0.9元，升2.27%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，蔚來（9866）收報60.05元，跌0.74%。港通控股（0032）收報9.7元，無升跌。耀高控股（1796）收報0.8元，無升跌。

旭輝（0884）5月銷售70億人幣。停牌。

王世榮將辭任老牌地產商建業實業（0216）及漢國置業（0160）主席。建業實業收報1.18元，無升跌。漢國置業（0160）收報1.91元，升0.53%。

商務部推汽車促消費活動，要求推購車優惠。汽車股個別發展，吉利（0175）收報9.53元，升1.38%。比亞迪（1211）收報250.2元，升0.97%。華晨中國（1114）收報3元，跌0.33%。廣汽集團（2238）收報4.59元，升0.88%。東風集團股份（0489）收報3.75元，跌0.53%。長城汽車（2333）收報8.6元，跌1.15%。北京汽車（1958）收報2.09元，升0.48%。慶鈴汽車股份（1122）收報0.81元，升2.53%。小鵬（9868）收報34.05元，升3.81%。五菱（0305）收報0.76元，升4.11%。理想汽車（2015）收報125.4元，升1.13%。蔚來（9866）收報60.05元，跌0.74%。

零跑（9863）收報39.9元，跌0.13%。

Capital Group 增持攜程（9961）至逾5%。收報281元，跌0.5%。

東風汽車（0489）5月汽車銷量按年升逾一成。收報3.75元，跌0.53%。

周大福（1929）全年少賺20%，遜預期，派特別息0.72元，料今年復蘇復常。曾升近9%，收報14.34元，升3.91%。

六大博企紛出招擴海外客源，金沙赴獅城澳博到泰國吸客。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報7.72元，跌0.39%。美高梅中國（2282）收報9.17元，升0.77%。澳博（0880）收報3.28元，升0.31%。永利澳門（1128）收報7.49元，跌1.83%。銀河娛樂（0027）收報50.8元，升1.09%。金沙中國（1928）收報27.45元，升0.73%。

破頂股表現

破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見10元，收報9.95元，升5.51%；3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見87.95元，收報87.5元，升2.94%；星空華文（6698）創上市新高，見131.1元，收報130元，無升跌；威誠國際控股（8107）創上市新高，見4.75元，收報4.7元，升6.09%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見527.6元，收報527.6元，升0.02%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.49元，收報1.45元，升5.84%；廸生創建（0113）創52周高，見4.45元，收報4.36元，無升跌；東方表行集團（0398）創52周高，見4.66元，收報4.64元，升1.75%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.19元，收報1.19元，無升跌；遠東控股國際（0036）創52周高，見0.16元，收報0.13元，跌5.11%；迪生創建（0113）創52周高，見4.45元，收報4.36元，無升跌；中國星集團（0326）創52周高，見1.13元，收報1.07元，升16.3%。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見5.79元，收報5.74元，升2.14%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.26元，收報0.265元，跌1.85%；２１世紀教育（1598）低見0.26元，收報0.265元，跌1.85%；中漆集團（1932）低見0.27元，收報0.335元，升1.52%；遠大住工（2163）低見2.98元，收報3.07元，升0.99%；三葉草生物（2197）低見1.03元，收報1.06元，無升跌；堃博醫療（2216）低見1.21元，收報1.22元，跌3.17%；粉筆（2469）低見7.6元，收報7.91元，跌7.81%；康希諾生物（6185）低見27.6元，收報28.4元，升1.79%；DYNAM JAPAN（6889）低見4.8元，收報4.82元，跌1.43%；衛龍（9985）低見7.8元，收報7.87元，跌2.84%。

23隻股份創52周低，其中十隻包括，保利協鑫（3800）低見1.45元，收報1.47元，跌1.34%；凱聯國際酒店（0105）低見8元，收報8.25元，跌5.17%；中國智能健康（0348）低見0.1元，收報0.1元，跌4.76%；莊士機構國際（0367）低見0.56元，收報0.56元，無升跌；福田實業（0420）低見0.63元，收報0.63元，跌3.08%；協鑫新能源（0451）低見0.46元，收報0.46元，跌1.08%；中國華星（0485）低見0.15元，收報0.15元，跌17.58%；威華達控股（0622）低見0.23元，收報0.236元，升2.16%；金山能源（0663）低見0.205元，收報0.219元，升1.86%；大成生化科技（0809）低見0.092元，收報0.094元，跌3.09%。

異動股

上升異動股，包括，醫匯集團（8161）收報0.43元，升43.33%；維亮控股（8612）創52周高，見0.188元，收報0.187元，升37.5%；盛諾集團（1418）收報0.126元，升28.57%；名仕快相（8483）收報0.08元，升21.21%；維力生活科技（1703）見52周低0.4元，收報0.49元，升16.67%；飛尚無煙煤（1738）收報0.71元，升16.39%；天瑞汽車內飾（6162）創52周高，見0.192元，收報0.178元，升16.34%；中國星集團（0326）創52周高，見1.13元，收報1.07元，升16.3%；立高控股（8472）收報0.133元，升15.65%；新世紀醫療（1518）收報0.49元，升15.29%；MINDTELL TECH（8611）收報0.068元，升15.25%。

下跌異動股，包括，富銀融資股份（8452）收報0.34元，跌32%；智紡國際控股（8521）收報0.076元，跌30.91%；秀商時代控股（1849）收報0.25元，跌21.88%；中國華星（0485）見52周低0.15元，收報0.15元，跌17.58%；亦辰集團（8365）收報0.29元，跌17.14%；豐展控股（1826）收報0.066元，跌15.38%；未來世界控股（0572）收報0.72元，跌15.29%；拉近網娛（8172）收報0.05元，跌15.25%；國能國際資產（0918）收報0.213元，跌14.8%；中國數字視頻（8280）收報0.032元，跌13.51%；亞信科技（1675）收報10.26元，跌12.76%。

其他報道

李家超：續推互聯互動擴容 研究港股通增人幣股票交易櫃台

A股半日悶市 三大指數大致持平

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升3日 隔夜息大升81點子 港美息差收窄

花旗據報解散外匯策略團隊

Vanguard模型測算 今年聯儲局不會減息

Acer據報一年內曾對俄出口電腦設備 逾7000萬美元

據悉銀團無意出售「凱玥」項目貸款

內地5月PPI跌4.3% 連跌8個月兼跌幅擴大 見逾7年最大跌幅 CPI符預期

特朗普遭司法部提出聯邦刑事指控

恒指高開34點 科指升0.56% 周大福升5.5% 小鵬升2.1%

科笛IPO近下限21.85元定價 一手中籤率100% 超購0.41倍

蒙牛發行6.5億可轉債 佔現代牧業7.1%

港股ADR升66點 夜期高水80點 蔚來等業績

數據強化6月暫停加息預期 道指創1個月高 收市升168點 美債息回落

北水增持中石油 減持盈富