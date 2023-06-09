美國加息降溫，刺激隔晚美股上升，科技股上升，納指跑贏，港股情況相若，科指跑贏恒指，但升幅較多的並不是傳統的ATMXJ，而是有國策支持的電動車股，而恒指升市火車頭更是周大福（1929）、中石油（0857）等傳統股。市場基本延續近日走勢，因為下周美國議息，而議息前會有通脹數據，大市半日成交不足390億，是5月3日後新低。今早雖然內地公布的PPI再創逾7年低，但內地近期開始出招，即使效用未是大水漫灌級別，至少在新聞標題上有搶眼球的效果，PPI數據推低恒指最多68點後就反彈，人民幣貶值亦未見再創新低。
恒指今早高開34點，高位升94點，低位跌68點，半日高低波幅163點。非必需消費品、通訊服務、能源股推動大市。全市上升股份比例為24.57%，下跌為23.48%，無升跌為51.93%。
恒指半日升53點或0.28%，報19352點，大市成交金額384億元；國指升31點或0.49%，報6571點。恒生科技指數收報3917點，升0.59%。
藍籌股成交金額141.93億元，佔大市成交36.96%；科指成份股成交金額73.88億元，佔大市成交19.23%；國指成份股成交金額115.89億元，佔大市成交30.17%。
窩輪及牛熊證成交金額減少17.88%，至92.09億元，佔大市成交23.96%。牛熊證成交金額42.16億元，減少15.4%；窩輪成交金額49.92億元，減少19.87%。
騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、小米（1810）、港交所（0388）拖累大市。
藍籌49隻升，24隻下跌，7隻無升跌。周大福（1929）升3.91%，收報14.34元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌4.44%，收報4.09元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報34.05元，升3.81%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報21.8元，跌2.9%。
恒指上試50天線(19748.78點)。科指上試50天線(3958.64點)。
北水南下合計淨流入7.55億元，較上日減少81.35%，連續第3日流入，累計流入50.44億元，對上一次連續3日淨流入是5月17日。南水北上合計淨流出6.55億元人民幣，終止連續2日流入。
蒙牛（2319）發行6.5億可轉債 佔現代牧業（1117）7.1%。蒙牛收報30.15元，跌0.66%。
現代牧業（1117）收報0.9元，升2.27%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，蔚來（9866）收報60.05元，跌0.74%。港通控股（0032）收報9.7元，無升跌。耀高控股（1796）收報0.8元，無升跌。
旭輝（0884）5月銷售70億人幣。停牌。
王世榮將辭任老牌地產商建業實業（0216）及漢國置業（0160）主席。建業實業收報1.18元，無升跌。漢國置業（0160）收報1.91元，升0.53%。
商務部推汽車促消費活動，要求推購車優惠。汽車股個別發展，吉利（0175）收報9.53元，升1.38%。比亞迪（1211）收報250.2元，升0.97%。華晨中國（1114）收報3元，跌0.33%。廣汽集團（2238）收報4.59元，升0.88%。東風集團股份（0489）收報3.75元，跌0.53%。長城汽車（2333）收報8.6元，跌1.15%。北京汽車（1958）收報2.09元，升0.48%。慶鈴汽車股份（1122）收報0.81元，升2.53%。小鵬（9868）收報34.05元，升3.81%。五菱（0305）收報0.76元，升4.11%。理想汽車（2015）收報125.4元，升1.13%。蔚來（9866）收報60.05元，跌0.74%。
零跑（9863）收報39.9元，跌0.13%。
Capital Group 增持攜程（9961）至逾5%。收報281元，跌0.5%。
東風汽車（0489）5月汽車銷量按年升逾一成。收報3.75元，跌0.53%。
周大福（1929）全年少賺20%，遜預期，派特別息0.72元，料今年復蘇復常。曾升近9%，收報14.34元，升3.91%。
六大博企紛出招擴海外客源，金沙赴獅城澳博到泰國吸客。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報7.72元，跌0.39%。美高梅中國（2282）收報9.17元，升0.77%。澳博（0880）收報3.28元，升0.31%。永利澳門（1128）收報7.49元，跌1.83%。銀河娛樂（0027）收報50.8元，升1.09%。金沙中國（1928）收報27.45元，升0.73%。
破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見10元，收報9.95元，升5.51%；3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見87.95元，收報87.5元，升2.94%；星空華文（6698）創上市新高，見131.1元，收報130元，無升跌；威誠國際控股（8107）創上市新高，見4.75元，收報4.7元，升6.09%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見527.6元，收報527.6元，升0.02%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.49元，收報1.45元，升5.84%；廸生創建（0113）創52周高，見4.45元，收報4.36元，無升跌；東方表行集團（0398）創52周高，見4.66元，收報4.64元，升1.75%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.19元，收報1.19元，無升跌；遠東控股國際（0036）創52周高，見0.16元，收報0.13元，跌5.11%；迪生創建（0113）創52周高，見4.45元，收報4.36元，無升跌；中國星集團（0326）創52周高，見1.13元，收報1.07元，升16.3%。
破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見5.79元，收報5.74元，升2.14%。
11隻股份創上市新低，其中十隻包括，21世紀教育（1598）低見0.26元，收報0.265元，跌1.85%；２１世紀教育（1598）低見0.26元，收報0.265元，跌1.85%；中漆集團（1932）低見0.27元，收報0.335元，升1.52%；遠大住工（2163）低見2.98元，收報3.07元，升0.99%；三葉草生物（2197）低見1.03元，收報1.06元，無升跌；堃博醫療（2216）低見1.21元，收報1.22元，跌3.17%；粉筆（2469）低見7.6元，收報7.91元，跌7.81%；康希諾生物（6185）低見27.6元，收報28.4元，升1.79%；DYNAM JAPAN（6889）低見4.8元，收報4.82元，跌1.43%；衛龍（9985）低見7.8元，收報7.87元，跌2.84%。
23隻股份創52周低，其中十隻包括，保利協鑫（3800）低見1.45元，收報1.47元，跌1.34%；凱聯國際酒店（0105）低見8元，收報8.25元，跌5.17%；中國智能健康（0348）低見0.1元，收報0.1元，跌4.76%；莊士機構國際（0367）低見0.56元，收報0.56元，無升跌；福田實業（0420）低見0.63元，收報0.63元，跌3.08%；協鑫新能源（0451）低見0.46元，收報0.46元，跌1.08%；中國華星（0485）低見0.15元，收報0.15元，跌17.58%；威華達控股（0622）低見0.23元，收報0.236元，升2.16%；金山能源（0663）低見0.205元，收報0.219元，升1.86%；大成生化科技（0809）低見0.092元，收報0.094元，跌3.09%。
異動股
上升異動股，包括，醫匯集團（8161）收報0.43元，升43.33%；維亮控股（8612）創52周高，見0.188元，收報0.187元，升37.5%；盛諾集團（1418）收報0.126元，升28.57%；名仕快相（8483）收報0.08元，升21.21%；維力生活科技（1703）見52周低0.4元，收報0.49元，升16.67%；飛尚無煙煤（1738）收報0.71元，升16.39%；天瑞汽車內飾（6162）創52周高，見0.192元，收報0.178元，升16.34%；中國星集團（0326）創52周高，見1.13元，收報1.07元，升16.3%；立高控股（8472）收報0.133元，升15.65%；新世紀醫療（1518）收報0.49元，升15.29%；MINDTELL TECH（8611）收報0.068元，升15.25%。
下跌異動股，包括，富銀融資股份（8452）收報0.34元，跌32%；智紡國際控股（8521）收報0.076元，跌30.91%；秀商時代控股（1849）收報0.25元，跌21.88%；中國華星（0485）見52周低0.15元，收報0.15元，跌17.58%；亦辰集團（8365）收報0.29元，跌17.14%；豐展控股（1826）收報0.066元，跌15.38%；未來世界控股（0572）收報0.72元，跌15.29%；拉近網娛（8172）收報0.05元，跌15.25%；國能國際資產（0918）收報0.213元，跌14.8%；中國數字視頻（8280）收報0.032元，跌13.51%；亞信科技（1675）收報10.26元，跌12.76%。
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