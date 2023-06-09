調查顯示，有六成打工仔不願意回到辦公室工作，近95%的人認為他們在未來幾個月中會被要求每周至少四天去辦公室。64%人透露他們曾/現時經歷職業倦怠，45%人表示因沉重的工作量而出現職業倦怠的情况。惟只有29%香港僱主意識到職業倦怠的問題。

此外，調查亦指出，59%正在使用共用辦公桌的受訪者希望擁有自己的工作空間，當中95%表示如果他們能夠擁有私人辦公桌，能鼓勵他們更頻繁回到辦公室工作。本港有逾八成公司透露他們在過去兩年中搬到較大的辦公空間，比全球平均數75%爲高，而另外74%的公司也計劃於2025年前亦有此打算。

Unispace亞洲客戶服務總監Sean Moran指出，香港被列為全球過勞情況最嚴重的城市之一，企業需要了解員工包括工作安排、工作效率及職業倦怠等憂慮，建立一個符合員工需求和價值觀辦公空間，與員工培養更好的關係，達至公司持續增長。

調查訪問17個國家的9500名員工和6650名企業領導層，當中包括超過500名香港員工及超過100名來自香港中大型企業高級決策者。

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