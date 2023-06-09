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朱克伯格：蘋果AR展示都是各人獨坐 「我哋覺得元宇宙應是社交性」

蘋果（美：AAPL）本周一發布其首個擴充實體產品Vision Pro，科技新聞網站The Verge報導，直接競爭對手Meta（美：META）行政總裁朱克伯格在員工聚會中表示，他認為元宇宙的存在願景是社交性，為人們帶來新方式互動方面，並帶動感覺更為親近，其裝置設計更為行動（active）和做事（doing things），但蘋果產品展示中每人都是一個人獨自坐在沙發上，「這可能是未來運算的願景，但這不是我想要的。」

朱克伯格又表示，蘋果產品對Meta曾經探索過的物理限制問題，沒有提供「神奇的解決方案」。他指蘋果產品配備更高分辨率的顯示器，並投入所需要的技術，但成本也因此增加了7倍，並且需要電池和電線連接裝置。他認為，蘋果產品顯示他們的價值觀和願景與Meta有所差異，Meta將保持創新，確保其產品盡可能為每人都可負擔。

Meta在上周公布將推出新虛擬實境產品Quest 3，定價為499美元，遠低於Vision Pro定價3499美元，但市場集點完全落在Vision Pro身上。Meta過去以低利潤帶動元宇宙業務發展，不過元宇宙業務仍未見獲利的時間，今年首季虧損按年擴大34.9%至39.92億美元，使用體驗亦受批評，Meta去年秋季至今年首季裁減的2.1萬人中，包括元宇宙部門，而微軟、迪士尼也結束元宇宙相關計劃。

 

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