朱克伯格又表示，蘋果產品對Meta曾經探索過的物理限制問題，沒有提供「神奇的解決方案」。他指蘋果產品配備更高分辨率的顯示器，並投入所需要的技術，但成本也因此增加了7倍，並且需要電池和電線連接裝置。他認為，蘋果產品顯示他們的價值觀和願景與Meta有所差異，Meta將保持創新，確保其產品盡可能為每人都可負擔。

Meta在上周公布將推出新虛擬實境產品Quest 3，定價為499美元，遠低於Vision Pro定價3499美元，但市場集點完全落在Vision Pro身上。Meta過去以低利潤帶動元宇宙業務發展，不過元宇宙業務仍未見獲利的時間，今年首季虧損按年擴大34.9%至39.92億美元，使用體驗亦受批評，Meta去年秋季至今年首季裁減的2.1萬人中，包括元宇宙部門，而微軟、迪士尼也結束元宇宙相關計劃。

其他報道

遠洋5月協議銷售額跌32% 每平方米銷售均價跌28%

周杰倫概念股巨星傳奇延遲上市 巨星傳奇：綜合市場環境等因素考慮

舜宇5月手機鏡頭出貨量按年升4.3%

陳茂波：香港機會大於挑戰 望優先與中東簽訂更多經貿協定

建銀國際料港股下半年先升後跌

全日沽空金額132億 比率降至15% 盈富沽空金額、比率均降

陳茂波：中國及亞洲為國際增長動力 吸引多國避險

憧憬內地減息 恒指收市升90點 北水轉流出12億 三大指數連升第二周

余偉文：金管局續與內地研究推出離岸國債期貨

中汽協：內地5月汽車銷量按年增27.9% 出口量飆58.7%