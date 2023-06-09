馬浩文說，現時澳門的賭收相當於政府估計全年目標1300億澳門元的一半，料在新的物業項目開幕帶動下，未來一季賭收會較上一季高10%，估計全年賭收達1500億澳門元或以上。但是目前集團無意涉足貴賓博彩，並且視乎是否物色到可信賴而有客源的伙伴才考慮打開國際客源市場。現時十六浦在澳博的營運上，由衛星場轉為自行推廣場，他稱，經營格調跟過往一樣，分別在有股份及沒有股份參與而已，但是管理上始終由實德負責。

五一檔期後，馬浩文說，訪客會少些博彩，反而在餐飲及酒店住宿消費多些。當地政府數據顯示，零售表現創紀錄高位。目前當地酒店入住率相當於2019年的80%至85%。另在開拓非博彩項目方面，馬浩文稱，集團除了開拓Harley-Davidson電單車巡遊、港澳藝術家策展及新馬路舞龍，旗下優惠平台「OLA澳優遊」已經延伸到珠海，將來會發展大灣區市場。位於北美的旅遊部，在轉往線上經營同時，亦已在內地獲批開展旅行社，將來有助開拓更多新旅遊產品，轉售美加市場。

隨着賭牌重批明朗化，通關復常後，馬浩文表示，實德已修改十六浦新一期發展項目，主要在餐飲、突顯內港旅進特色方面著手，並會安排「賊船」返來十六浦。項目會作為合作方澳門博彩（0880）推廣文化旅遊的一部分，澳博及實德會依目前各佔51%及49%股權去投資。實德手上仍有銀行融資，支持新的發展。至於在十六浦之外，澳博擬承諾協助發展鄰近內港區，如在生意上屬合理，實德也不排除會參與。

在投資方面，馬浩文稱，實德的比特幣投資因為存放在已倒閉的FTX平台，因此正按法律程序追討中，涉及投資約過千萬元。至於在美國電動車公司Tesla（美：TSLA）的投資，他們看好電動車在市場佔比仍低，因此認為仍有潛力及有信心。收租寫字樓則現少量空置，但是他對香港經濟長遠有信心下，料需求會回流。

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