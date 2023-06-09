易綱強調，實體經濟生產、分配、流通、消費是循環過程，隨着消費恢復，居民消費逐步提升，1至4月社會消費品零售總額累計增長8.5%，比上年全年加快8.7個百分點，居民消費支出擴大將轉化為企業和勞動者收入，會帶動更多消費，料第二季GDP按年增速會較高，主要是基數效應，而CPI下半年亦有望逐步回升，到12月CPI按年將在1%以上。他強調，有信心實現今年兩會確定的預期增長等目標。

據公告，易綱走訪了寶武集團，現場了解企業經營和金融服務情況，隨後主持召開座談會，與部分在滬企業和金融機構代表深入交流，寶武集團、上汽集團、吉祥航空、飛利浦投資、建設銀行上海市分行、花旗銀行（中國）等中外資企業和金融機構負責人參加座談會。

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