人行網站公布，人行長易綱於本周三（6月7日）赴上海調研金融支持實體經濟和促進高質量發展工作，指近期CPI、PPI按月下降，主因有二。第一是供需恢復有時間差，居民食物供應充足，同時汽車、家裝等大宗消費需求偏弱；第二是基數效應明顯。去年國際油價一度逼近每桶140美元大關，今年以來已回落至每桶80美元附近，帶動中國物價按年漲幅走低，去年3月鮮菜價格受疫情影響反季節上漲，故使今年也受高基數影響。
易綱強調，實體經濟生產、分配、流通、消費是循環過程，隨着消費恢復，居民消費逐步提升，1至4月社會消費品零售總額累計增長8.5%，比上年全年加快8.7個百分點，居民消費支出擴大將轉化為企業和勞動者收入，會帶動更多消費，料第二季GDP按年增速會較高，主要是基數效應，而CPI下半年亦有望逐步回升，到12月CPI按年將在1%以上。他強調，有信心實現今年兩會確定的預期增長等目標。
據公告，易綱走訪了寶武集團，現場了解企業經營和金融服務情況，隨後主持召開座談會，與部分在滬企業和金融機構代表深入交流，寶武集團、上汽集團、吉祥航空、飛利浦投資、建設銀行上海市分行、花旗銀行（中國）等中外資企業和金融機構負責人參加座談會。
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