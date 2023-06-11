雙櫃台模式首批獲納入名單的24隻股份，將可分別以港幣或人民幣進行交易，涵蓋科網、金融、地產及消費類業務，合共佔港股日均成交量約四成。陳茂波稱，將可為本港和世界各地離岸人民幣持有者提供更豐富的投資選擇，同時人民幣國際化，也符合近年因國際政經格局變化引發的需要。

陳茂波舉例，去7月ETF正式被納入「滬深港通」，今年4月北向交易的平均每日交易額為2.4億元人民幣；南向交易的平均每日交易額為19.6億港元。只要市場對多元化人民幣投資產品的需求不斷增加，「雙櫃台模式」未來的交易體量一定會逐步提升和擴大。

上月啓動的「互換通」，便利持有內地債券的境外投資者買賣內地利率互換產品，管理匯率波動的風險，「互換通」將與「債券通」產生良好的協同效應。開通首日，共有27家境外機構通過互換通達成在岸人民幣利率互換合約交易，涉及名義總值超過82億人民幣。

展望未來，陳茂波指，會繼續與業界和內地相關機構探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通的渠道，提供更多的投資和風險管理產品。證監會、港交所和金管局正與內地有關機構開展商討在香港推出國債期貨，並進一步完善離岸市場的人民幣金融基建，支持香港離岸人民幣市場的長遠發展。