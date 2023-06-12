個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌0.55%，折合報334.16元；阿里巴巴（9988）跌0.15%，折合報83.78元；美團（3690）跌0.64%，折合報126.28元；匯控（0005）升0.47%，折合報60.28元；建行（0939）跌0.57%，折合報5.11元。

道期現升0.049%；標期現升0.13%；納期現升0.22%。日股現升0.4%，韓股現升0.35%，澳股休市。

VIX指數隔晚升1.31%或0.18點，報13.83點。

紐油現跌0.31%或0.21美元，報69.95美元；布油現跌0.38%或0.29美元，報74.5美元；金價現跌0.15%或2.96美元，報1958.23美元；LME 銅期貨隔晚升0.28%或24美元，報8371.5美元。美國10年期債息現升0.1%或0.0039厘，報3.7433厘。

今日焦點股份可留意：

創建集團（1609）最快今日公布業績。

科笛（2487）上市，定價21.85元。

浙商銀行（2016）A+H供股籌140億。

易居中國（2048）優先票據構成違約。

新世界﹙0017﹚主席鄭家純與上海市委書記陳吉寧會面，稱將加大在滬投資。

傳售7內地物業，領展（0823）澄清：報道無根據。

融信中國（3301）優先票據到期未還涉3.3億美元。

李灼光辭任九毛九（9922）首席財務官，由財務總監蘇淡滿頂上。

蔚來（9866）首季虧損擴大，蝕48億元人幣，料第二季收入跌逾9%。

阿里巴巴（9988）減持商湯7000萬股套現1.538億。

禹洲（1628）5月合約銷售按年跌22.6%，每平方米均價倒升14%至逾2萬人幣。

實德（0487）旗下十六浦新一期發展正推進中，「賊船」將重返。

中人壽（2628）首5月累計原保險保費收入按年增5.1%。

遠洋（3377）5月協議銷售額跌32%，每平方米銷售均價跌28%。

舜宇（2382）5月手機鏡頭出貨量按年升4.3%。

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