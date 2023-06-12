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恒指高開51點 上試250天線 科指升0.38% 上試50天線 科笛上市跌0.23%

恒指今早高開51點或0.27%，報19440點，大市成交金額27億元；國指今早高開14點或0.22%，報6603點。恒生科技指數開市報3949點，升0.38%。

通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。全市上升股份比例為6.7%，下跌為4.14%，無升跌為89.14%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中國銀行（3988）、工行（1398）拖累大市。

藍籌29隻升，25隻下跌，26隻無升跌。攜程（9961）升2.6%，報292.2元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌3.48%，報4.99元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，5隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報63元，升4.48%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報128.5元，跌1.08%。

恒指上試250天線(19592.83點)。科指上試50天線(3955.85點)。

創建集團（1609）最快今日公布業績。停牌。

科笛（2487）上市，定價21.85元。開市報21.8元，跌0.23%。

浙商銀行（2016）A+H供股籌140億。開市報2.6元，跌1.14%。

易居中國（2048）優先票據構成違約。無成交，報0.345元。

新世界（0017）主席鄭家純與上海市委書記陳吉寧會面，稱將加大在滬投資。開市報19.94元，跌0.3%。

傳售7內地物業，領展（0823）澄清：報道無根據。開市報47.4元，升0.21%。

融信中國（3301）優先票據到期未還涉3.3億美元。無成交，報0.37元。

李灼光辭任九毛九（9922）首席財務官，由財務總監蘇淡滿頂上。開市報13.5元，跌1.46%。

蔚來（9866）首季虧損擴大，蝕48億元人幣，料第二季收入跌逾9%。開市報63元，升4.48%。

阿里巴巴（9988）減持商湯7000萬股套現1.538億。開市報84.5元，升0.72%。

禹洲（1628）5月合約銷售按年跌22.6%，每平方米均價倒升14%至逾2萬人幣。無成交，報0.255元。

實德（0487）旗下十六浦新一期發展正推進中，「賊船」將重返。無成交，報0.12元。

中人壽（2628）首5月累計原保險保費收入按年增5.1%。開市報13.5元，跌0.3%。

遠洋（3377）5月協議銷售額跌32%，每平方米銷售均價跌28%。開市報0.51元，無升跌。

舜宇（2382）5月手機鏡頭出貨量按年升4.3%。開市報78.25元，升0.97%。

破頂股表現

破頂股包括，廸生創建（0113）創52周高，見4.48元，開市報4.48元，升0.45%；迪生創建（0113）創52周高，見4.48元，開市報4.48元，升0.45%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.18元，開市報3.18元，升0.32%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括中國飛鶴（6186）低見4.39元，開市報4.39元，跌3.09%；思派健康（0314）低見18.12元，開市報18.12元，跌8.85%；科笛（2487）開市報21.8元，跌0.23%。

異動股

上升異動股，包括，亞證地產（0271）開市報0.238元，升14.98%；中國天保集團（1427）開市報0.248元，升14.81%；世紀集團國際（2113）開市報0.118元，升14.56%；茂宸集團（0273）開市報0.031元，升10.71%；國際商業結算（0147）開市報0.06元，升9.09%；HYGIEIA GROUP（1650）開市報0.066元，升8.2%；信越控股（6038）開市報0.185元，升8.19%；嚐高美（8371）平上市高位1.5元，開市報1.5元，升7.14%；生活概念（8056）開市報0.38元，升7.04%；大唐潼金（8299）開市報0.106元，升6%。

下跌異動股，包括，思派健康（0314）創上市新低，見18.12元，開市報18.12元，跌8.85%；味千中國（0538）開市報0.9元，跌7.22%；久泰邦達能源（2798）開市報1.44元，跌7.1%；泛海集團（0129）開市報0.56元，跌6.67%；源宇宙教育（1082）開市報1.57元，跌5.42%；再鼎醫藥（9688）開市報22.4元，跌4.48%；北控水務集團（0371）開市報1.84元，跌4.17%；中國澱粉（3838）開市報0.191元，跌4.02%；中石化（0386）開市報4.99元，跌3.48%。

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