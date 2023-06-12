港元現報7.8393元貶值4點子，曾貶值最多18點子，報7.8407元，亦曾升值最多18點子，報7.8371元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.92點子至3.70548%；1星期HIBOR升12.41點子至3.84566%；2星期HIBOR升12.74點子至3.96613%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.65點子至4.69673%；6個月期HIBOR升1.1點子至4.77232%；12個月期HIBOR升0.87點子至4.87774%。

美元指數現報103.66升值0.103點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.21929%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7611%，連續3日收窄，利差是2023年6月02日後最窄，當日差距為-0.6685%。

對上一次連續3日收窄，是2023年5月30日，當日利差報-0.6666%。

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