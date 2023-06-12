市場觀望今晚公布的美國通脹數據，美期、亞股表現平穩向上，周未內地未有推出重磅政策救市，港股、A股則下跌，另一方面，離岸人民幣貶值至7.159元，是2022年11月30日7.162元後最弱；在岸人民幣貶值至7.1476元，是2022年11月30日7.1572元後最弱。