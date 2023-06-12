市場觀望今晚公布的美國通脹數據，美期、亞股表現平穩向上，周未內地未有推出重磅政策救市，港股、A股則下跌，另一方面，離岸人民幣貶值至7.159元，是2022年11月30日7.162元後最弱；在岸人民幣貶值至7.1476元，是2022年11月30日7.1572元後最弱。
高盛唱談內房業，花旗亦下調多家房企目標價，內房股向下。
恒指今早高開51點，高位升51點，低位跌126點，半日高低波幅177點。非必需消費品、金融、能源、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為16.47%，下跌為34.72%，無升跌為48.79%。
恒指半日跌110點或0.57%，報19279點，大市成交金額401億元；國指跌53點或0.81%，報6535點。恒生科技指數收報3916點，跌0.45%。
藍籌股成交金額151.06億元，佔大市成交37.67%；科指成份股成交金額81.36億元，佔大市成交20.28%；國指成份股成交金額134.83億元，佔大市成交33.62%。
窩輪及牛熊證成交金額減少6.3%，至100.42億元，佔大市成交24.98%。牛熊證成交金額49.82億元，減少3.46%；窩輪成交金額50.59億元，減少8.94%。
阿里巴巴（9988）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、友邦（1299）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。
藍籌25隻升，55隻下跌，0隻無升跌。信義光能（0968）升3.1%，收報8.66元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌6.38%，收報4.84元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報36.45元，升5.5%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報48.8元，跌4.13%。
恒指下試20天線(19181.83點)，受制於250天線(19592.18點)。科指受制於50天線(3955.19點)
北水南下合計淨流入3.22億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出14.93億元人民幣，較上日增加3.58%，連續第2日流出，累計流出29.33億元。
蔚來（9866）全系新車減價30000元 逆市升逾4%。收報62.85元，升4.23%。吉利（0175）收報9.47元，跌0.73%；比亞迪（1211）收報254.4元，升1.27%；華晨中國（1114）收報3.03元，升1%；長城汽車（2333）收報8.72元，升1.28%；小鵬（9868）收報36.45元，升5.5%；零跑（9863）收報40.05元，升0.75%。
李灼光辭任九毛九（9922）首席財務官，由財務總監蘇淡滿頂上。九毛九一度插水16%。見52周低11.52元，收報11.68元，跌14.74%。
創建集團（1609）最快今日公布業績。停牌。
科笛（2487）上市，定價21.85元。平上市高位21.85元，創上市新低，見19元，收報21.8元，跌0.23%。
浙商銀行（2016）A+H供股籌140億。創上市新低，見2.5元，收報2.53元，跌3.8%。
易居中國（2048）優先票據構成違約。創上市新低，見0.25元，收報0.265元，跌23.19%。
新世界（0017）主席鄭家純與上海市委書記陳吉寧會面，稱將加大在滬投資。收報20.05元，升0.25%。
傳售7內地物業，領展（0823）澄清：報道無根據。收報47.35元，升0.11%。
融信中國（3301）優先票據到期未還涉3.3億美元。收報0.325元，跌12.16%。
蔚來（9866）首季虧損擴大，蝕48億元人幣，料第二季收入跌逾9%。收報62.85元，升4.23%。
阿里巴巴（9988）減持商湯7000萬股套現1.538億。收報83.4元，跌0.6%。
禹洲（1628）5月合約銷售按年跌22.6%，每平方米均價倒升14%至逾2萬人幣。收報0.245元，跌3.92%。
實德（0487）旗下十六浦新一期發展正推進中，「賊船」將重返。收報0.1元，跌16.67%。
中人壽（2628）首5月累計原保險保費收入按年增5.1%。收報13.18元，跌2.66%。
遠洋（3377）5月協議銷售額跌32%，每平方米銷售均價跌28%。收報0.475元，跌6.86%。
舜宇（2382）5月手機鏡頭出貨量按年升4.3%。收報77.8元，升0.39%。
破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見11.04元，收報10.42元，跌0.95%；3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見95元，收報93.1元，升2.42%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見1.38元，收報1.16元，升26.09%；飛思達科技（1782）創上市新高，見5.81元，收報5.4元，升0.75%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見62元，收報62元，升17.2%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.6元，收報3.51元，升6.04%；星空華文（6698）創上市新高，見132元，收報130.9元，升1.63%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.13元，收報16.06元，升0.56%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.63元，收報1.6元，升8.84%；廸生創建（0113）創52周高，見4.49元，收報4.48元，升0.45%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.19元，收報1.19元，無升跌；迪生創建（0113）創52周高，見4.49元，收報4.48元，升0.45%；中國星集團（0326）創52周高，見1.29元，收報1.2元，升9.09%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.55元，收報2.52元，升2.02%；位元堂（0897）創52周高，見0.455元，收報0.445元，無升跌。
破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見5.87元，收報5.73元，跌0.69%。
20隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國飛鶴（6186）低見4.23元，收報4.35元，跌3.97%；思派健康（0314）低見18元，收報19.08元，跌4.02%；太平洋網絡（0543）低見0.64元，收報0.64元，跌3.03%；銳信控股（1399）低見0.2元，收報0.212元，跌15.2%；瑞誠中國傳媒（1640）低見0.1元，收報0.204元，跌11.3%；浙商銀行（2016）低見2.5元，收報2.53元，跌3.8%；易居企業控股（2048）低見0.25元，收報0.265元，跌23.19%；三葉草生物（2197）低見0.99元，收報1元，跌6.54%；堃博醫療（2216）低見1.16元，收報1.21元，跌2.42%；億華通（2402）低見46.5元，收報47.2元，跌1.97%。
13隻股份創52周低，其中十隻包括，麗新國際（0191）低見1.43元，收報1.45元，跌2.03%；力寶（0226）低見1.78元，收報1.78元，跌2.73%；山東墨龍（0568）低見1.96元，收報1.97元，跌2.48%；太和控股（0718）低見0.03元，收報0.03元，跌9.09%；大成生化科技（0809）低見0.075元，收報0.081元，跌3.57%；美東汽車（1268）低見8.61元，收報8.62元，跌8.3%；易大宗（1733）低見1.03元，收報1.05元，升0.96%；卓航控股（1865）低見0.415元，收報0.43元，無升跌；上海小南國（3666）低見0.046元，收報0.046元，跌4.17%；艾碩控股（8341）低見0.2元，收報0.2元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，中國金融租賃（2312）收報0.3元，升39.53%；中國投資開發（0204）收報0.45元，升28.57%；羅馬元宇宙集團（8072）收報0.051元，升27.5%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見1.38元，收報1.16元，升26.09%；夢東方（0593）收報1.12元，升20.43%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見62元，收報62元，升17.2%；新福港（1447）創52周高，見0.7元，收報0.7元，升16.67%；成實外教育（1565）收報0.158元，升16.18%；京基智慧文化（0550）收報0.36元，升16.13%；鉅京控股（8450）收報0.052元，升15.56%。
下跌異動股，包括，易居企業控股（2048）創上市新低，見0.25元，收報0.265元，跌23.19%；香港資源控股（2882）收報0.315元，跌21.25%；嘉進投資國際（0310）收報0.018元，跌18.18%；實德環球（0487）收報0.1元，跌16.67%；仁德資源（8125）收報0.063元，跌16%；信懇智能（1967）收報20.1元，跌15.9%；銳信控股（1399）創上市新低，見0.2元，收報0.212元，跌15.2%；凱升控股（0102）收報0.158元，跌15.05%；吉林長龍藥業（8049）收報1.2元，跌14.89%；九毛九（9922）見52周低11.52元，收報11.68元，跌14.74%。
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