被問及家族辦公室在港成立的痛點時，鮑海潔指，內地對數據安全的監管嚴格，亦有不少新規例，海外公司進入內地市場時，可能需要花更多時間準備以符合監管要求。不過，近月中證監已宣布，允許符合有關條件在香港主要上市的外國公司股票將被納入港股通，反映香港充滿不同的商業機會。

金管局助理總裁許懷志出席同一場合時指出，本港在可持續發展金融上亦提供不少投資機會。根據市場估計，在未來30年，在亞洲需要超過60萬億美元的投資促進過渡。 單在中國則預計需要100萬億人民幣來應對其碳排放目標。

本港近年已發行達300億美元綠債。許懷志稱，金管局正考慮及發行更多不同社會債券如可持續發展債券，本港亦提供相關衍生產品及基金。 他稱，證監會有近200隻經授權的 ESG 基金，按年錄一倍增長。他續指，近年的綠色產品均跑贏大市，亦可為家族辦公室提供風險管理，同時應對氣候變化。

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