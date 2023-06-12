港交所（0388）董事總經理、市場拓展聯席主管鮑海潔出席香港家族辦公室專業服務網絡啟動儀式時表示，港交所近年大力推動新經濟生態發展，吸引不少重磅科技股，及生物科技股來港上市，今年3月亦推出特專科技公司上市制度，包括最近興起的AI主題股。她認為將有利連繫市場，並希望可以藉此吸引更多家族辦公室，搭建之間的橋樑。
被問及家族辦公室在港成立的痛點時，鮑海潔指，內地對數據安全的監管嚴格，亦有不少新規例，海外公司進入內地市場時，可能需要花更多時間準備以符合監管要求。不過，近月中證監已宣布，允許符合有關條件在香港主要上市的外國公司股票將被納入港股通，反映香港充滿不同的商業機會。
金管局助理總裁許懷志出席同一場合時指出，本港在可持續發展金融上亦提供不少投資機會。根據市場估計，在未來30年，在亞洲需要超過60萬億美元的投資促進過渡。 單在中國則預計需要100萬億人民幣來應對其碳排放目標。
本港近年已發行達300億美元綠債。許懷志稱，金管局正考慮及發行更多不同社會債券如可持續發展債券，本港亦提供相關衍生產品及基金。 他稱，證監會有近200隻經授權的 ESG 基金，按年錄一倍增長。他續指，近年的綠色產品均跑贏大市，亦可為家族辦公室提供風險管理，同時應對氣候變化。
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