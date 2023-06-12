匯豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，「隨著世界級團隊加入，配合匯豐的財務實力及環球網絡，我們的優勢將延續及擴大，進一步為創新企業及其創辦人和投資者提供支持。未來，全新的專責團隊會幫助他們在發展過程的不同階段，全力推動增長及邁向國際。」

HSBC Innovation Banking UK在英國及北歐有超個650名員工。在美國灣區、波士頓及紐約市，亦已組成逾40人的團隊。超過20名新聘請的銀行家將常駐以色列特拉維夫。在香港，逾十名員工會陸續上任，進一步增加匯豐在香港及亞太區新經濟領域的專才。

匯豐近期提升多項針創新經濟企業的銀行服務，包括在香港及內地為初創和科技企業設立總額達30億美元的「匯豐新經濟信貸基金」，並推出創投債務融資，為業務處於發展初期的企業推出切合所需的專屬融資方案，讓公司選擇在融資方案架構內加入認股權證。

匯豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，「新經濟企業在推動經濟增長上扮演領航的角色。我們積極為創新企業生態圈提供更佳的支援，隨著新的專責團隊在香港成立，將進一步增強我們的服務能力，配合已獲創投基金支持的企業所需。憑藉匯豐的專業知識和環球網絡，我們將繼續為創新企業開啟嶄新機遇，幫助他們加快增長速度和走向世界」。

除了融資方案，匯豐更透過一系列超越銀行的服務，以及與生態圈內不同機構合作，為處於發展初期的企業擴闊發展空間。

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