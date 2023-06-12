Trip.com平台今個夏季的整體預訂量較2022年同期增長170%。受亞太區放寛旅遊限制帶動，今夏亞洲的預訂量按年大增356%，歐洲市場亦按年上升72%。

短途航班的預訂量分別佔亞洲及歐洲總預訂量的44%及過半數67%。另一方面，歐洲長途暑期旅行的比例由2019年的48%急降至今年的13%，亞洲則由2019年的22%略升至27%。

數據顯示，亞洲旅客現更傾向離家較近的旅遊勝地。亞洲預訂量最高的十大城市包括曼谷、首爾、東京、香港及台北。

儘管歐洲用戶對長途旅行暫時觀望，但搜索需求仍相當顯著 — Trip.com搜索數據顯示，歐洲用戶都在搜尋亞洲及中東旅遊地酒店，其中峇里島、杜拜、曼谷、香港及馬拉喀什名列搜索次數最多的十大酒店目的地。

攜程集團酒店事業部行政總裁陳瑞亮表示：「今個夏季，全球所有市場的短途旅遊均呈強勁反彈。隨著航班及酒店服務容量持續增加，全球業界已為迎接國際旅客的回歸作好準備，相信長途旅遊有望在不久的將來快速復蘇。」

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