等待今晚美國公布的通脹數字，以防數據突然超過預期，誘發美聯儲15日凌晨公布的議息結果有別於市場預，目前，利率期貨顯示6月加息機會率為29.3%。美期、歐股上升，港股A股午後反覆止跌回升，大市收市變動不大，成交亦偏少，持續交易時段結束時只有769億元，收市僅多於800億元，見近一個月最少。資金續炒作指數ETF，盈富（2800）為最大成交股份，恒生中國企業（2828）、南方恒生科技（3033）亦打入十大，另外，蔚來（9866）減價，小鵬（9868）G6三天預定量超25,000台，電動車股有炒作。人民幣午後續見半年最弱。

恒指今早高開51點，高位升51點，低位跌134點，高低波幅185點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為24.26%，下跌為36.74%，無升跌為38.99%。

恒指收市升14點或0.07%，報19404點，大市成交金額802億元，較上日減少7.34%，是5月16日783.9億元成交後最少；國指跌3點或0.06%，報6585點。恒生科技指數收報3944點，升0.27%。

藍籌股成交金額334.56億元，佔大市成交41.71%；科指成份股成交金額184.03億元，佔大市成交22.94%；國指成份股成交金額293.3億元，佔大市成交36.57%。

窩輪及牛熊證成交金額增加8.81%，至116.63億元，佔大市成交14.53%。牛熊證成交金額59.03億元，增加14.38%；窩輪成交金額57.59億元，增加3.64%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。中移動（0941）、中國銀行（3988）、中石化（0386）拖累大市。

藍籌40隻升，37隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升2.86%，收報8.64元，是升幅最大的藍籌，中石化（0386）跌6.19%，收報4.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報38.4元，升11.14%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報49.3元，跌3.14%。

恒指受制於250天線(19592.68點)。科指受制於50天線(3955.76點)。

北水南下合計淨流入45.64億元，終止單日流出，淨流入金額是6月5日108.85億元後最多。。南水北上合計淨流出29.3億元人民幣，較上日增加103.32%，連續第2日流出，累計流出43.71億元。

三大指數表現

恒指曾升最多0.26%，是6月9日後最大升幅，高見19440.99點，是6月9日19463.61點後最高。收市報19404.31點，是5月23日後收市新高，當日報19431.25點。連升4日，累計升305.03點，對上一次連升4日是5月2日。

科指曾升最多0.59%，是6月9日後最大升幅，高見3957.61點，是5月18日3957.68點後最高。收市報3944.67點，是5月16日後收市新高，當日報3958.25點。連升2日，累計升50.37點，對上一次連升2日是6月2日。

國指曾跌最多0.93%，是6月8日後最大跌幅，低見6527.93點，是6月9日6520.2點後最低。收市報6585.68點，是6月8日後收市新低，當日報6540.03點。

人民幣

離岸人民幣曾貶值最多0.21%，貶值至7.1592元，是2022年11月30日7.162元後最弱。連續貶值2日，累計貶值0.0302元，對上一次連續貶值2日是6月5日。

在岸人民幣曾貶值最多0.24%，貶值至7.1477元，是2022年11月30日7.1572元後最弱。收市報7.1403元，是2022年11月29日後收市最弱，當日報7.1592元。連續貶值2日，累計貶值0.0285元，對上一次連續貶值2日是6月5日。

午後消息股表現

匯豐（0005）推出「HSBC Innovation Banking」 SVB UK納入旗下。收報60元，無升跌。

港交所（0388）鮑海潔：港交所助家族辦公室搭建市場橋樑。收報310.4元，升0.52%。

印度針對小米（1810）涉嫌非法匯款 向匯豐、花旗等發通知。收報10.66元，跌1.66%。

保誠（2378）澳門分行開業 期望提升大灣區市佔率收報110.7元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

蔚來（9866）全系新車減價30000元 逆市升逾4%。收報63.15元，升4.73%。

李灼光辭任九毛九（9922）首席財務官，由財務總監蘇淡滿頂上。九毛九一度插水16%。見52周低11.52元，收報13.02元，跌4.96%。

創建集團（1609）最快今日公布業績。停牌。

科笛（2487）上市，定價21.85元。創上市新高，見22.05元，創上市新低，見19元，收報21.95元，升0.46%。

浙商銀行（2016）A+H供股籌140億。創上市新低，見2.5元，收報2.51元，跌4.56%。

易居中國（2048）優先票據構成違約。創上市新低，見0.25元，收報0.29元，跌15.94%。

新世界（0017）主席鄭家純與上海市委書記陳吉寧會面，稱將加大在滬投資。收報20.05元，升0.25%。

傳售7內地物業，領展（0823）澄清：報道無根據。收報47.4元，升0.21%。

融信中國（3301）優先票據到期未還涉3.3億美元。收報0.335元，跌9.46%。

蔚來（9866）首季虧損擴大，蝕48億元人幣，料第二季收入跌逾9%。收報63.15元，升4.73%。

阿里巴巴（9988）減持商湯7000萬股套現1.538億。收報84元，升0.12%。

禹洲（1628）5月合約銷售按年跌22.6%，每平方米均價倒升14%至逾2萬人幣。收報0.26元，升1.96%。

實德（0487）旗下十六浦新一期發展正推進中，「賊船」將重返。收報0.112元，跌6.67%。

中人壽（2628）首5月累計原保險保費收入按年增5.1%。收報13.34元，跌1.48%。

遠洋（3377）5月協議銷售額跌32%，每平方米銷售均價跌28%。收報0.485元，跌4.9%。

舜宇（2382）5月手機鏡頭出貨量按年升4.3%。收報78.8元，升1.68%。

破頂股表現

破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見11.04元，收報10.38元，跌1.33%；3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見95元，收報94.35元，升3.8%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見1.4元，收報1.33元，升44.57%；HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見1.71元，收報1.71元，升3.64%；飛思達科技（1782）創上市新高，見5.81元，收報5.2元，跌2.99%；中慶股份（1855）創上市新高，見12.52元，收報12.48元，升5.05%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見62元，收報61.8元，升16.82%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見8.67元，收報8.49元，升8.29%；昇能集團（2459）創上市新高，見3.6元，收報3.46元，升4.53%；星空華文（6698）創上市新高，見132元，收報129元，升0.16%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8400.6元，收報8400.6元，升0.11%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1066.95元，收報1066.95元，升0%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見9.015元，收報9.015元，升0.5%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1031.2元，收報1031.2元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見837.8元，收報837.8元，升0.04%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.14元，收報16.14元，升1.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1071.1元，收報1071.1元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見527.65元，收報527.65元，升0.01%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見107元，收報107元，升0.09%；華夏政銀國債－Ｒ（82813）創上市新高，見108.95元，收報108.95元，升0.28%；Ａ南方港元－Ｒ（83053）創上市新高，見972.6元，收報972.6元，升0.13%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見117.9元，收報117.9元，升0.04%；中寶新材（2439）創上市新高，見1.65元，收報0.96元，跌34.69%；科笛（2487）創上市新高，見22.05元，創上市新低，見19元，收報21.95元，升0.46%；廸生創建（0113）創52周高，見4.49元，收報4.48元，升0.45%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.2元，收報1.19元，無升跌；迪生創建（0113）創52周高，見4.49元，收報4.48元，升0.45%；白花油（0239）創52周高，見1.5元，收報1.5元，升2.74%；中國星集團（0326）創52周高，見1.29元，收報1.16元，升5.45%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.55元，收報2.47元，無升跌。

破頂指數成份股包括，中石油（0857）創52周高，見5.87元，收報5.69元，跌1.39%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國飛鶴（6186）低見4.23元，收報4.41元，跌2.65%；思派健康（0314）低見18元，收報18.06元，跌9.15%；太平洋網絡（0543）低見0.64元，收報0.65元，跌1.52%；恒盛地產（0845）低見0.052元，收報0.054元，跌10%；銳信控股（1399）低見0.2元，收報0.239元，跌4.4%；瑞誠中國傳媒（1640）低見0.1元，收報0.217元，跌5.65%；萬順集團控股（1746）低見0.151元，收報0.151元，跌11.18%；浙商銀行（2016）低見2.5元，收報2.51元，跌4.56%；易居企業控股（2048）低見0.25元，收報0.29元，跌15.94%；遠大住工（2163）低見2.91元，收報3.05元，升0.99%。

51隻股份創52周低，其中十隻包括，港通控股（0032）低見9.45元，收報9.45元，跌1.66%；瘋狂體育（0082）低見0.13元，收報0.14元，跌17.65%；麗新國際（0191）低見1.43元，收報1.45元，跌2.03%；力寶（0226）低見1.78元，收報1.9元，升3.83%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；寶新置地（0299）低見0.36元，收報0.36元，跌20.88%；莊士機構國際（0367）低見0.55元，收報0.55元，跌1.79%；萬華媒體（0426）低見0.072元，收報0.072元，跌14.29%；山東墨龍（0568）低見1.96元，收報1.99元，跌1.49%；中國金融投資管理（0605）低見0.49元，收報0.49元，跌2%。

異動股

上升異動股，包括，中國投資開發（0204）收報0.54元，升54.29%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見1.4元，收報1.33元，升44.57%；中國金融租賃（2312）收報0.3元，升39.53%；國科控股（8275）收報1.64元，升24.24%；千盛集團控股（8475）收報0.49元，升22.5%；瑞斯康集團（1679）收報0.184元，升21.05%；恆偉集團控股（8219）收報0.45元，升18.42%；太和控股（0718）見52周低0.029元，收報0.039元，升18.18%；中國興業控股（0132）收報0.239元，升17.16%；景聯集團（1751）收報0.82元，升17.14%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見62元，收報61.8元，升16.82%。

下跌異動股，包括，中寶新材（2439）創上市新高，見1.65元，收報0.96元，跌34.69%；怡俊集團（2442）收報1.34元，跌26.37%；世大控股（8003）收報0.285元，跌24%；中國基礎能源（8117）收報0.055元，跌21.43%；寶新置地（0299）見52周低0.36元，收報0.36元，跌20.88%；寶積資本（8168）收報0.2元，跌19.68%；瘋狂體育（0082）見52周低0.13元，收報0.14元，跌17.65%；信懇智能（1967）收報19.86元，跌16.9%；凱升控股（0102）收報0.156元，跌16.13%；仁德資源（8125）收報0.063元，跌16%；易居企業控股（2048）創上市新低，見0.25元，收報0.29元，跌15.94%。

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