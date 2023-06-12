澳門南灣發展股份今早舉行「座談會」，主要由公司員工參與，並有媒體參加並進行視像直播。南灣發展劉姓顧問指，公司已處於很苦情況，要求政府救援，期望在早年完成填海後換出土地予政府後，能獲置換回土地，給予生機。在席間該顧問甚至提出能否改革法律。澳門政府因應媒體查詢指，政府是由於部分土地的承批人未能在25年土地臨時批給期限內，依照法律及批地合同的規定發展項目，政府依法宣告有關土地的批給失效，當中包括南灣湖填海地的部分地段。
在今早南灣發展及祥華置業舉行「座談會」，該公司高姓總經理進一步指，目前該公司聯同10多間子公司，約有10多至20多名員工，今次座談會主要一次過讓員工知道公司的情況。劉姓顧問說，盡量保證不裁員，但是再希望政府救他們。
資料顯示，南灣發展主要參與填海造地計劃，並找來當時城中名人如已故「賭王」何鴻燊等參與，該等用地主要供發展新的設施、渡假村及發展項目。當中部分上市公司如信德集團（0242）等早年亦取得部份C、D地段因批給屆滿，被政府依《土地法》收回土地。澳門的商業登記資料顯示，南灣發展的資本額為8000萬澳門元，主席為股東之一的史鐵生。
澳門政府因應媒體查詢指，有人以南灣發展股份代表的名義召集媒體座談會，就政府收回逾期未發展土地及法院對1宗刑事案件的判決加以評論。當地政府強調，由於部分土地的承批人未能在25年土地臨時批給期限內發展項目，因此政府依法宣告有關土地的批給失效，當中包括南灣湖填海地的部分地段。有關承批人透過司法訴訟提出爭議，目前已有的法院判決皆認定了政府決定的合法性，駁回有關承批人的上訴，法院及時將有關判決的依據和結果向公眾披露。對於有關人士提及的一宗刑事案件，政府重申，法院依法獨立行使審判權，任何人不得以任何方式向法院施加壓力而企圖干預法院的司法程序。
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