moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

澳門南灣發展開座談會求政府打救   政府強調依法收回土地

澳門南灣發展股份今早舉行「座談會」，主要由公司員工參與，並有媒體參加並進行視像直播。南灣發展劉姓顧問指，公司已處於很苦情況，要求政府救援，期望在早年完成填海後換出土地予政府後，能獲置換回土地，給予生機。在席間該顧問甚至提出能否改革法律。澳門政府因應媒體查詢指，政府是由於部分土地的承批人未能在25年土地臨時批給期限內，依照法律及批地合同的規定發展項目，政府依法宣告有關土地的批給失效，當中包括南灣湖填海地的部分地段。

在今早南灣發展及祥華置業舉行「座談會」，該公司高姓總經理進一步指，目前該公司聯同10多間子公司，約有10多至20多名員工，今次座談會主要一次過讓員工知道公司的情況。劉姓顧問說，盡量保證不裁員，但是再希望政府救他們。

資料顯示，南灣發展主要參與填海造地計劃，並找來當時城中名人如已故「賭王」何鴻燊等參與，該等用地主要供發展新的設施、渡假村及發展項目。當中部分上市公司如信德集團（0242）等早年亦取得部份C、D地段因批給屆滿，被政府依《土地法》收回土地。澳門的商業登記資料顯示，南灣發展的資本額為8000萬澳門元，主席為股東之一的史鐵生。

澳門政府因應媒體查詢指，有人以南灣發展股份代表的名義召集媒體座談會，就政府收回逾期未發展土地及法院對1宗刑事案件的判決加以評論。當地政府強調，由於部分土地的承批人未能在25年土地臨時批給期限內發展項目，因此政府依法宣告有關土地的批給失效，當中包括南灣湖填海地的部分地段。有關承批人透過司法訴訟提出爭議，目前已有的法院判決皆認定了政府決定的合法性，駁回有關承批人的上訴，法院及時將有關判決的依據和結果向公眾披露。對於有關人士提及的一宗刑事案件，政府重申，法院依法獨立行使審判權，任何人不得以任何方式向法院施加壓力而企圖干預法院的司法程序。

 

其他報道

香港電訊光纖接達南丫島 預年底前覆蓋19 條鄉村

等通脹數據 恒指收市升14點 成交僅超800億見一個月最少 資金續炒指數ETF

Trip.com：今夏全球旅遊預訂量已超越2019年水平

晶片戰升溫 荷蘭擬禁中國學生上半導體、國防等大學課程

滬深三大指數全日個別發展 深證成指升0.74%

瑞銀完成收購瑞信

OpenAI CEO：中國有世界上最優秀的AI人才

匯豐推出「HSBC Innovation Banking」 SVB UK納入旗下

港交所鮑海潔：港交所助家族辦公室搭建市場橋樑

印度針對小米涉嫌非法匯款 向匯豐、花旗等發通知

半日沽空金額57億 恒生中國企業沽空增3倍 金額最多