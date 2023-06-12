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靄華與柏衛組房地產私募信貸基金 首站到台灣路演

靄華押業（1319）與PACM Group (Holdings) Ltd（柏衛資本集團）公佈，雙方訂立諒解備忘錄，擬攜手拓展國際房地產私募信貸機構投資管理業務，並籌組投資基金，投資策略包括資產支持的直接借貸、不良債權收購、收購融資、優先級融資、項目融資、過橋融資及其他債務相關業務。雙方進行海外路演，首站已到台灣進行，預期基金規模最高達3億美元。

靄華押業主席、行政總裁兼執行董事陳啟豪表示：「隨著全球經濟的不斷發展，房地產私募信貸投資已成為⼀個快速增長的市場。集團這次和柏衛資本的合作將有助於開拓相關市場潛力，加強兩家公司在國際市場上的競爭力，我們期待能夠開啟雙方在國際市場上的新篇章，實現更好的共同發展」。他們希望通過在台灣展開路演活動，吸引更多在台的投資者，在當地提供經過適當風險調整的另類投資方案。

柏衛資本集團董事總經理和首席投資總監吳旨賢指出，這次能與靄華押業共同推出房地產私募信貸基金，這是柏衛資本集團旗下第二隻基金，相信以雙方在私募信貸基金及貸款行業的專業經驗，基金將成功捕捉市場復甦的機遇，為投資者帶來適當的風險調整回報產品。他們預期基金回報率達雙位數。

 

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