此次發行由中國建設銀行股份有限公司及滙豐銀行（中國）有限公司擔任主承銷商，並由東方匯理銀行（中國）有限公司擔任可持續發展掛鈎顧問及綠融（北京）投資服務有限公司擔任可持續發展掛鈎評估認證機構。

港華智慧能源執行董事暨公司秘書何漢明表示：「中國內地熊貓債市場日漸成熟，境內融資成本吸引，港華智慧能源此時發行熊貓債券較具優勢。中國內地提出3060雙碳目標，致力推動能源轉型，市場對綠色金融產品有龐大需求。港華智慧能源早於去年初於香港首度發行2億美元可持續發展掛鈎債券，配合銀行綠色貸款用於發展可再生能源業務。我們不但積極發展綠色業務配合國策，在融資渠道方面，我們亦把握可持續金融的機遇，促進業務低碳轉型。」截至2022年，集團連同母公司香港中華煤氣（0003）已在22個省、自治區及直轄市佈局逾500個可再生能源項目，落實發展80個零碳智慧園區。

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