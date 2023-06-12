瑞銀集團將管理兩家獨立的母行─瑞銀和瑞信。兩間機構將繼續擁有自己的子公司和分行，並繼續服務客戶，及與相應方往來。瑞銀集團的董事會和集團執行董事會將全面負責合併後的集團營運。隨著收購完成，瑞銀宣布部分瑞信業務的董事會提名名單。經監管機構認可，瑞信的董事會將由 Lukas Gähwiler（主席）、Jeremy Anderson（副主席）、Christian Gellerstad（副主席）、Michelle Bereaux、Mirko Bianchi（直至 2023 年 6 月 30 日）、Clare Brady、Mark Hughes、Amanda Norton 和 Stefan Seiler 組成。

瑞銀集團主席 Colm Kelleher 表示：「我很高興瑞銀能在 3 個月內成功完成此一重大交易，首次將全球兩大具系統重要性的銀行進行合併。我們現已成為同一家全球性瑞士公司，而合併後的我們將會變得更強大。我們將作為一家綜合銀行集團營運，並持續以所有利益相關者及投資者的最大利益為原則。我們的首要任務將維持不變：為客戶提供最佳服務。」

瑞銀集團行政總裁 Sergio P. Ermotti 補充：「今天我們歡迎來自瑞信的新同事加入瑞銀的大家庭。我們雙方將不再是競爭對手，而是攜手開啟新篇章的夥伴。我們將共同為客戶提供更強大的全球性產品、擴大我們的足跡，並獲得更多專業知識。我們將打造一家能讓我們客戶、員工、投資者和整個瑞士都感到自豪的銀行。」

瑞銀預期普通股權益一級資本比率 (CET1) 將於 2023 年第二季達 14% 左右，並在全年大致維持相同水準；同時預期瑞信的營運損失和重大重組費用將因風險加權資產 (RWA) 減少而抵消。瑞銀未來將根據 IFRS指引，並以美元為單位，報告集團合併後的財務業績。2023年第二季業績將於 2023年8月31日公布。