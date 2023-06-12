銀河綜藝館將與TMElive騰訊音樂超現場聯手於未來三年全方位推動文化娛樂發展。雙方將以線上線下方式，在銀河綜藝館共同主辦多場精彩娛樂表演，包括大型巡迴演唱會、音樂盛典及音樂典禮等。為雙方合作打響頭炮，銀河綜藝館與TME live騰訊音樂超現場早前於銀河綜藝館，聯手呈獻內地著名歌手蔡徐坤2023巡迴演唱會的首站演出，全場座無虛席。蔡徐坤曾為迪士尼《獅子王》的宣傳大使，曾演唱《Wait Wait Wait》、冬奧宣傳歌曲《冬夢飛翔》，及抗疫歌曲《山河無恙在我胸》而聞名。

隨著銀河綜藝館與TME live騰訊音樂超現場的合作正式啟動，雙方正緊鑼密鼓籌備打造一系列的音樂娛樂盛事，當中包括第四屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典，屆時將雲集蔡徐坤、蔡依林、黃貫中、胡彥斌、滿舒克、上杉升、蘇醒、徐佳瑩、弦子、袁婭維、張棟樑、張靚穎、詹雯婷、周深等，音樂典禮橫跨兩天兩夜，並同時首次於戶外舉辦音樂節。

銀娛副主席呂耀東表示，為滿足訪澳客人對旅遊體驗的綜合需求，多年來我們致力以多元的方式於旗下度假城引入音樂娛樂體驗，並竭力建造更多相關設施作吸引點，當中包括旗下擁有 6,000 個座位的銀河綜藝館，我們會持續充份善用這個國際級娛樂表演場地，為旅客及本地居民引入更多精彩絕倫的娛樂表演。TME live騰訊音樂超現場總負責人潘才俊表示，此次與銀河綜藝館達成戰略合作，相信將進一步為樂迷提供更多超震撼的音樂娛樂現場，也能促進音樂文化的廣泛交流，同時，持續助力中國音樂不斷走向國際。