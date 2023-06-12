moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

銀河綜藝館與TME live騰訊音樂超現場訂戰略合作

銀河娛樂（0027）旗下銀河綜藝館宣布，與TME live騰訊音樂超現場訂立維持三年的戰略合作協議，雙方將攜手合作，並發揮各自優勢、資源及經驗，為澳門引入及舉辦各項娛樂盛事活動，促進澳門文化娛樂產業的發展。

銀河綜藝館將與TMElive騰訊音樂超現場聯手於未來三年全方位推動文化娛樂發展。雙方將以線上線下方式，在銀河綜藝館共同主辦多場精彩娛樂表演，包括大型巡迴演唱會、音樂盛典及音樂典禮等。為雙方合作打響頭炮，銀河綜藝館與TME live騰訊音樂超現場早前於銀河綜藝館，聯手呈獻內地著名歌手蔡徐坤2023巡迴演唱會的首站演出，全場座無虛席。蔡徐坤曾為迪士尼《獅子王》的宣傳大使，曾演唱《Wait Wait Wait》、冬奧宣傳歌曲《冬夢飛翔》，及抗疫歌曲《山河無恙在我胸》而聞名。

隨著銀河綜藝館與TME live騰訊音樂超現場的合作正式啟動，雙方正緊鑼密鼓籌備打造一系列的音樂娛樂盛事，當中包括第四屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典，屆時將雲集蔡徐坤、蔡依林、黃貫中、胡彥斌、滿舒克、上杉升、蘇醒、徐佳瑩、弦子、袁婭維、張棟樑、張靚穎、詹雯婷、周深等，音樂典禮橫跨兩天兩夜，並同時首次於戶外舉辦音樂節。

銀娛副主席呂耀東表示，為滿足訪澳客人對旅遊體驗的綜合需求，多年來我們致力以多元的方式於旗下度假城引入音樂娛樂體驗，並竭力建造更多相關設施作吸引點，當中包括旗下擁有 6,000 個座位的銀河綜藝館，我們會持續充份善用這個國際級娛樂表演場地，為旅客及本地居民引入更多精彩絕倫的娛樂表演。TME live騰訊音樂超現場總負責人潘才俊表示，此次與銀河綜藝館達成戰略合作，相信將進一步為樂迷提供更多超震撼的音樂娛樂現場，也能促進音樂文化的廣泛交流，同時，持續助力中國音樂不斷走向國際。