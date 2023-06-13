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通脹預期降至兩年低 標指納指創14個月高 道指升189點 美債息回軟

紐約聯儲調查顯示消費者短期通脹預期降至兩年低點，等待今晚美國公布通脹數字，美債息回軟，美債息差收窄，美股上升，道指連升5日，創近1個月高，標指納指連升3日，創近14個月高。彭博經濟學家預測整體及核心CPI升幅都將低於普遍預測，花旗警告稱債券交易員可能低估通脹率回落幅度。分析人士稱如果CPI偏低，將增強對周三聯儲局暫停加息的預測，美股料進一步上漲。

道瓊斯工業平均指數收漲189點，升幅0.56%，報34066點。標普500指數收漲40點，升幅0.94%，報4338點。納斯達克綜合指數收漲202點，或1.53%，報13461點。

微軟升1.55%，報331.85美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而Salesforce跌0.75%，報213.69元，拖累道指10點。

科技股方面，蘋果收市報183.79元，升1.56%，谷歌母公司Alphabet收市報123.64元，升1.15%，亞馬遜收市報126.57元，升2.54%，Facebook收市報271.05元，升2.3%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.16%，報460點。德國DAX指數收漲0.93%，報16097點；法國CAC 40指數漲0.52%，報7250點；英國富時100指數收漲0.12%，報7570點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.09%，報6681點。

美國2年期債息曾跌最多0.91%，低見4.5538厘，是6月9日後最低。收市報4.577厘，是6月8日後低。

美國10年期債息曾跌最多0.82%，低見3.7086厘，是6月8日後最低。收市報3.7356厘，是6月8日後收市低，當日報3.7179厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至81.24基點，是6月9日後最窄。收市報84.565基點，是6月8日後最窄。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至146.228基點，是5月26日144.031基點後最窄。收市報149.9基點，是5月29日後收市新窄。連續兩日收窄，累計3.108基點。

道指曾升最多0.59%，是6月8日後最大升幅，當日升幅為0.62%。高見34077.84點，是5月1日34257.83點後最高。收市報34066.33點，是4月28日後收市新高，當日報34098.16點。連升5日，累計升503.47點，對上一次連升5日是1月26日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是4月21日。

標指曾升最多0.96%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為1.65%。高見4340.13點，是2022年4月22日4385.83點後最高。收市報4338.93點，是2022年4月21日後收市新高，當日報4393.66點。連升3日，累計升71.41點，對上一次連升3日是5月30日。

納指曾升最多1.56%，是6月1日後最大升幅，當日升幅為1.6%。高見13465.91點，是2022年4月21日13710.7點後最高。收市報13461.92點，是2022年4月19日後收市新高，當日報13619.66點。連升3日，累計升357.03點，對上一次連升3日是5月30日。

 

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