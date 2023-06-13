個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.61%，折合報336.32元；阿里巴巴（9988）升0.1%，折合報84.08元；美團（3690）跌0.78%，折合報126.6元；匯控（0005）跌0.53%，折合報59.68元；建行（0939）跌0.78%，折合報5.12元。

道期現跌0.046%；標期現升0.02%；納期現升0.12%。

VIX指數隔晚升8.53%或1.18點，報15.01點。

紐油現升0.29%或0.19美元，報67.32美元；布油現升0.37%或0.26美元，報72.11美元；金價現升0.08%或1.74美元，報1959.58美元；LME 銅期貨隔晚跌0.72%或61美元，報8310.5美元。美國10年期債息現跌0.15%或0.0058厘，報3.7298厘。

今日焦點股份可留意：

迪生創建（0113）最快今日公布業績。

偉能（1608）溢價配股，中國技術進出口入主資本化緬甸項款項。

太平洋酒吧（8423）發盈喜，料扭虧為盈。

樂氏國際（1529）擬配股集資近3500萬元。

中國奧園（3883）暫緩40億美元境外償還債務。

銀河娛樂（0027）旗下銀河綜藝館與TME live騰訊音樂超現場訂戰略合作。

復興亞洲（0274）4200萬出售內地公司權益。

中港照相（1123）盈喜料全年多賺1.1倍至3800萬元。

港華智慧能源（1083）內地發熊貓債15億人幣。

凱升（0102）附屬為同系菲律賓項目36億元貸款擔保，股價大跌16%。

靄華（1319）與柏衛組房地產私募信貸基金，首站到台灣路演。

國泰（0293）機艙服務員7月起加薪3至8%，新入職者平均月薪約2萬。

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