恒指今早低開48點或0.26%，報19355點，大市成交金額10億元；國指今早低開15點或0.23%，報6570點。恒生科技指數開市報3943點，跌0.02%。上升股份比例為4.88%，下跌為4.92%，無升跌為90.19%。金融、非必需消費品、能源、信息技術股推低大市。

匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。騰訊（0700）、比亞迪（1211）、藥明生物（2269）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，41隻下跌，27隻無升跌。比亞迪（1211）升0.55%，報257元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌1.91%，報46.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，15隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報65.8元，升4.2%；跌幅最大的是阿里健康（0241）開市報4.74元，跌1.04%。

恒指續高於20天線(19157.29點)，上試250天線(19582.05點)。科指10天線(3839.5點)升穿20天線(3826.73點)，指數上試50天線(3951.75點)。

迪生創建（0113）最快今日公布業績。無成交，報4.48元。

偉能（1608）溢價配股，中國技術進出口入主資本化緬甸項款項。開市報0.41元，無升跌。

太平洋酒吧（8423）發盈喜，料扭虧為盈。無成交，報0.053元。

樂氏國際（1529）擬配股集資近3500萬元。開市報0.226元，升14.72%。

中國奧園（3883）暫緩40億美元境外償還債務。停牌。

銀河娛樂（0027）旗下銀河綜藝館與TME live騰訊音樂超現場訂戰略合作。開市報51.45元，無升跌。

復興亞洲（0274）4200萬出售內地公司權益。無成交，報0.12元。

中港照相（1123）盈喜料全年多賺1.1倍至3800萬元。無成交，報0.139元。

港華智慧能源（1083）內地發熊貓債15億人幣。開市報3.4元，升0.29%。

凱升（0102）附屬為同系菲律賓項目36億元貸款擔保，股價大跌16%。無成交，報0.156元。

靄華（1319）與柏衛組房地產私募信貸基金，首站到台灣路演。無成交，報0.255元。

國泰（0293）機艙服務員7月起加薪3至8%，新入職者平均月薪約2萬。開市報7.44元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，科笛（2487）創上市新高，見22.2元，開市報22.2元，升1.14%；捷利交易寶（8017）創52周高，見1.65元，開市報1.65元，無升跌；ＦＬ二華夏納一百（7261）創52周高，見19.57元，開市報19.57元，升1.03%。

破底股方面

創52周低，包括ＦＩ二南方納指（7568）低見9.9元，開市報9.9元，跌2.65%。

異動股

上升異動股，包括，知行集團控股（1539）開市報0.48元，升17.07%；中國投資開發（0204）開市報0.62元，升14.81%；樂氏國際控股（1529）開市報0.226元，升14.72%；利時集團控股（0526）開市報0.047元，升14.63%；超大現代（0682）開市報0.03元，升11.11%；中國育兒網絡（1736）開市報0.031元，升10.71%；新銳醫藥（6108）開市報0.075元，升10.29%；融科控股（2323）開市報0.026元，升8.33%；佳兆業（1638）開市報0.25元，升5.49%。

下跌異動股，包括，葉氏化工集團（0408）開市報2.63元，跌23.32%；中國萬天控股（1854）開市報0.5元，跌12.28%；瀛晟科學（0209）開市報0.128元，跌8.57%；興達國際（1899）開市報1.47元，跌7.55%；安徽皖通高速公路（0995）開市報7.74元，跌6.75%；瑞斯康集團（1679）開市報0.172元，跌6.52%；民生銀行（1988）開市報2.89元，跌6.47%；恆宇集團（2448）開市報0.211元，跌5.8%；天能動力（0819）開市報8.13元，跌5.24%；中國食品（0506）開市報2.47元，跌5%；易點雲（2416）開市報10元，跌4.58%。

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