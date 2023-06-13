moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日 見兩周高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升4.47點子至4.53613%，是5月23日後最高，當日報4.63685%。對上一次連升5日是5月22日，當日拆息報4.77506%。

港元現報7.8353元無升跌，曾貶值最多11點子，報7.8364元，亦曾升值最多18點子，報7.8335元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.68點子至3.69869%；1星期HIBOR升7.91點子至3.92476%；2星期HIBOR升1.23點子至3.97845%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.24點子至4.70911%；6個月期HIBOR升0.54點子至4.77774%；12個月期HIBOR跌0.03點子至4.87744%。

美元指數現報103.472貶值0.182點或0.18%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(6月9日)報5.21929%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7611%，連續3日收窄，利差是2023年6月02日後最窄，當日差距為-0.6685%。

對上一次連續3日收窄，是2023年5月30日，當日利差報-0.6666%。

 

其他報道

WSJ：Google、微軟憂觸犯《國安法》 限制港用戶使用ChatGPT等AI工具

美商務部制裁43個實體 涉協助解放軍培訓機師

瑞穗：人行下調公開市場逆回購操作利率 並不完全令人意外

人行下調公開市場逆回購利率10個基點 人民幣貶值再創半年最弱

滬深三大指數低開 人行下調7天期逆回購中標利率至1.9%

恒指低開48點 科指跌0.02% 10天線升穿20天線

港股ADR跌116點 夜期低水46點 美期亞股升

通脹預期降至兩年低 標指納指創14個月高 道指升189點 美債息回軟

北水增持盈富 減持建行