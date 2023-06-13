港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升4.47點子至4.53613%，是5月23日後最高，當日報4.63685%。對上一次連升5日是5月22日，當日拆息報4.77506%。
港元現報7.8353元無升跌，曾貶值最多11點子，報7.8364元，亦曾升值最多18點子，報7.8335元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.68點子至3.69869%；1星期HIBOR升7.91點子至3.92476%；2星期HIBOR升1.23點子至3.97845%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.24點子至4.70911%；6個月期HIBOR升0.54點子至4.77774%；12個月期HIBOR跌0.03點子至4.87744%。
美元指數現報103.472貶值0.182點或0.18%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(6月9日)報5.21929%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7611%，連續3日收窄，利差是2023年6月02日後最窄，當日差距為-0.6685%。
對上一次連續3日收窄，是2023年5月30日，當日利差報-0.6666%。
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