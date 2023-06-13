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恒指半日升78點 科指升2% 科指升穿50天線

人行下調逆回購操作利率，人民幣再創逾半年最弱，而因憧憬內地息口下調，A股港股先跌後升，科指升穿50天線。

恒指今早低開48點，高位升107點，低位跌130點，半日高低波幅238點。通訊服務、非必需消費品、信息技術股推動大市。全市上升股份比例為23.13%，下跌為25.31%，無升跌為51.55%。

恒指半日升78點或0.4%，報19482點，大市成交金額468億元；國指升26點或0.4%，報6612點。恒生科技指數收報4027點，升2.1%。

藍籌股成交金額202.64億元，佔大市成交43.29%；科指成份股成交金額128億元，佔大市成交27.35%；國指成份股成交金額181.6億元，佔大市成交38.8%。

窩輪及牛熊證成交金額減少21.8%，至91.2億元，佔大市成交19.45%。牛熊證成交金額41.34億元，減少29.97%；窩輪成交金額49.86億元，減少13.42%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）拖累大市。

藍籌42隻升，29隻下跌，9隻無升跌。中芯國際（0981）升4.88%，收報22.55元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌2.91%，收報11.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，2隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.48元，升11.72%；跌幅最大的是理想（2015）收報122元，跌0.89%。

恒指上試50天線(19740.23點)。科指10天線(3847.88點)升穿20天線(3830.92點)，科指升穿50天線(3953.43點)，上試250天線(4065.36點)。

北水南下合計淨流入2.39億元，較上日減少94.77%，連續第2日流入，累計流入48.03億元，對上一次連續2日淨流入是6月8日。南水北上合計淨流出1.71億元人民幣，較上日減少94.16%，連續第3日流出，累計流出45.42億元。

迪生創建（0113）最快今日公布業績。創52周高，見4.5元，收報4.48元，無升跌。

偉能（1608）溢價配股，中國技術進出口入主資本化緬甸項款項。收報0.395元，跌3.66%。

太平洋酒吧（8423）發盈喜，料扭虧為盈。收報0.053元，無升跌。

樂氏國際（1529）擬配股集資近3500萬元。收報0.219元，升11.17%。

中國奧園（3883）暫緩40億美元境外償還債務。停牌。

銀河娛樂（0027）旗下銀河綜藝館與TME live騰訊音樂超現場訂戰略合作。收報51.65元，升0.39%。

復興亞洲（0274）4200萬出售內地公司權益。收報0.12元，無升跌。

中港照相（1123）盈喜料全年多賺1.1倍至3800萬元。收報0.148元，升6.47%。

港華智慧能源（1083）內地發熊貓債15億人幣。收報3.4元，升0.29%。

凱升（0102）附屬為同系菲律賓項目36億元貸款擔保，股價大跌16%。收報0.16元，升2.56%。

靄華（1319）與柏衛組房地產私募信貸基金，首站到台灣路演。收報0.25元，跌1.96%。

國泰（0293）機艙服務員7月起加薪3至8%，新入職者平均月薪約2萬。收報7.47元，升0.4%。

破頂股表現

破頂股包括，3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見98.95元，收報97.8元，升3.66%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見1.45元，收報1.26元，跌5.26%；HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見1.74元，收報1.7元，跌0.58%；象興國際（1732）創上市新高，見0.7元，收報0.66元，升13.79%；中慶股份（1855）創上市新高，見13.2元，收報13.08元，升4.81%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見63.5元，收報60.3元，跌2.43%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見8.9元，收報8.67元，升2.12%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見1.75元，收報1.68元，升1.82%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1067元，收報1067元，升0%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.3元，收報16.28元，升0.87%；科笛（2487）創上市新高，見24.85元，收報24.45元，升11.39%；廸生創建（0113）創52周高，見4.5元，收報4.48元，無升跌；遠東控股國際（0036）創52周高，見0.16元，收報0.16元，升17.65%；迪生創建（0113）創52周高，見4.5元，收報4.48元，無升跌；白花油（0239）創52周高，見1.5元，收報1.5元，無升跌；國際娛樂（1009）創52周高，見0.81元，收報0.67元，升19.64%；瑞慈醫療（1526）創52周高，見1.01元，收報0.85元，跌15%；天彩控股（3882）創52周高，見1.7元，收報1.42元，升4.41%；FAST RETAIL-DRS（6288）創52周高，見20元，收報20元，升3.84%；維亮控股（8612）創52周高，見0.22元，收報0.215元，升3.37%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，思派健康（0314）低見16.3元，收報16.96元，跌6.09%；豐盛控股（0607）低見0.063元，收報0.063元，跌7.35%；西王特鋼（1266）低見0.042元，收報0.045元，跌4.26%；基石控股（1592）低見0.07元，收報0.07元，跌6.67%；弘陽服務（1971）低見1元，收報1.25元，升8.7%；浙商銀行（2016）低見2.48元，收報2.5元，跌0.4%；卡賓（2030）低見0.81元，收報0.85元，跌2.3%；遠大住工（2163）低見2.8元，收報2.8元，跌8.2%；啓明醫療（2500）低見5.74元，收報5.87元，跌1.68%；華領醫藥（2552）低見1.75元，收報1.81元，跌1.09%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，葉氏化工集團（0408）低見2.48元，收報2.53元，跌26.24%；山東墨龍（0568）低見1.9元，收報1.92元，跌3.52%；中國金融投資管理（0605）低見0.485元，收報0.72元，升46.94%；高山企業（0616）低見0.012元，收報0.013元，無升跌；雋泰控股（0630）低見0.055元，收報0.055元，無升跌；首鋼資源（0639）低見2.07元，收報2.09元，跌1.88%；中基長壽科學（0767）低見0.03元，收報0.036元，無升跌；高雅光學（0907）低見0.203元，收報0.211元，跌12.08%；中華國際（1064）低見0.071元，收報0.079元，升3.95%；中渝置地（1224）低見1.6元，收報1.6元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，和嘉控股（0704）收報0.202元，升48.53%；中國金融投資管理（0605）見52周低0.485元，收報0.72元，升46.94%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.042元，升31.25%；恆偉集團控股（8219）收報0.58元，升28.89%；工蓋有限公司（1421）收報0.7元，升27.27%；德銀天下（2418）收報1.72元，升22.86%；邵氏兄弟控股（0953）收報0.223元，升21.86%；宏光半導體（6908）收報1.85元，升20.13%；夢東方（0593）收報1.2元，升20%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.81元，收報0.67元，升19.64%；亞洲資源（0899）收報0.125元，升17.92%。

下跌異動股，包括，中國萬天控股（1854）收報0.41元，跌28.07%；葉氏化工集團（0408）見52周低2.48元，收報2.53元，跌26.24%；萬星控股（8093）收報0.15元，跌24.62%；中寶新材（2439）收報0.74元，跌22.92%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.1元，跌15.97%；密迪斯肌（8307）收報0.19元，跌15.18%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.09元，跌15.09%；瑞慈醫療（1526）創52周高，見1.01元，收報0.85元，跌15%；中亞烯谷集團（0063）收報0.147元，跌12.5%；煜榮集團（1536）收報0.122元，跌12.23%；高雅光學（0907）見52周低0.203元，收報0.211元，跌12.08%。

 

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