粵港灣控股指出，自2021年下半年以來，整個中國房地產業面臨嚴峻的困難和挑戰。由於市場條件的持續惡化，上述住宅項目的銷售價格較其初始預期比大幅下降。截至 2023年4月30日，項目未經審核的歸屬於公司的綜合淨負債約為5840萬元（相當於6420萬港元），且擁有較高的資產負債率約54.3%，而集團截至2022年底資產負債率平均水準約為 34.7%。

集團指，在不利的市場環境下，認為出售事項有助於讓集團得以變現其於目標集團的投資，並有助於改善整體財務狀況。今次出售事項預期將於8月底或之前完成。

其他報道

Pimco：內房需要更全面政策和融資渠道 才能實現有意義復蘇

恒指半日升78點 科指升2% 科指升穿50天線

Arm 正與潛在戰略投資者磋商 據報包括Intel

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日 見兩周高

WSJ：Google、微軟或憂觸犯《國安法》 限制港用戶使用ChatGPT等AI工具

美商務部制裁43個實體 涉協助解放軍培訓機師

瑞穗：人行下調公開市場逆回購操作利率 並不完全令人意外

人行下調公開市場逆回購利率10個基點 人民幣貶值再創半年最弱

滬深三大指數低開 人行下調7天期逆回購中標利率至1.9%

恒指低開48點 科指跌0.02% 10天線升穿20天線

港股ADR跌116點 夜期低水46點 美期亞股升

通脹預期降至兩年低 標指納指創14個月高 道指升189點 美債息回軟

北水增持盈富 減持建行