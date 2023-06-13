粵港灣控股（1396）公布，向由龔小如及龔龍華持有的深圳市誠築實業出售深圳市經營的一個住宅項目股權，代價為6000萬元人民幣（下同）（相當於6600萬港元）。集團指，在出售後，將於其綜合收益表確認的出售事項所產生的收益預計約為1.184億元（相當於1.302億港元），而出售所得款項淨額約6000萬元，擬作一般營運資金。
粵港灣控股指出，自2021年下半年以來，整個中國房地產業面臨嚴峻的困難和挑戰。由於市場條件的持續惡化，上述住宅項目的銷售價格較其初始預期比大幅下降。截至 2023年4月30日，項目未經審核的歸屬於公司的綜合淨負債約為5840萬元（相當於6420萬港元），且擁有較高的資產負債率約54.3%，而集團截至2022年底資產負債率平均水準約為 34.7%。
集團指，在不利的市場環境下，認為出售事項有助於讓集團得以變現其於目標集團的投資，並有助於改善整體財務狀況。今次出售事項預期將於8月底或之前完成。
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