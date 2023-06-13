在酒店業務方面，她說，在香港市區10間酒店入住率已達八成，但是受制於入境旅客數目，因此位於機場的兩間酒店入住率只有四至五成，期望在暑假時入住表現好些。現時富豪及iClub（富薈）系列的房租分別過千元及近千元，她更期望佔比四成的商務客比重較目前提高，藉此推動酒店的每間可訂房收益(RevPar)進一步提升。目前集團的酒店網絡已覆蓋中港及西葡，並正於成都及天津增建富豪及富薈酒店，亦看好日本、沙特阿拉伯及泰國的酒店市場，刻下正物色酒店項目中。

雖然目前香港出現勞工不足，羅寶文謂，會影響到餐飲前線人手，但是由於集團在港有12間酒店的資源，尚可應付。反而她認為，香港旅遊業有需要增加產品，除了新增西九及故宫之外，亦可以好好運用迪士尼旁邊的土地發展更多娛樂休閒設施，提供香港獨有的新項目，及幫助旅客更易接達美麗的行山路徑。

在地產業務方面，羅寶文表示，經過疫情後，料香港市場位置更鞏固，並且可以發揮超級聯繫人的角色，亦料內地人會過來香港買樓，令市場逐漸有生氣，因此她對香港地產市場審慎樂觀，不太擔心，並料在新加坡對樓市的額外印花税加辣至六成，亦間接對香港樓市有助。集團在推盤方面，會在下半年推出西營盤「The Queen's尚瓏」及九肚「富豪·山峰」。她強調，集團多年來少貴買地，但仍會參與投標。同時她亦希望香港在「麵粉成本貴」時輸入人材，紓緩發展項目時的成本問題。

她續說，集團旗下世紀創意開發的寶迪卡通多媒體業務方面，集團既在環保元素方面加以推動，亦會聯同基金，在推廣小朋友精神健康方面，著手工作，並協助培訓老師。

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