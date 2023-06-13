moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

羅寶文： 新增證券業務 在日泰等市場物色酒店投資機會

世紀城市（0355）近期進軍證券業，副主席兼執行董事羅寶文表示，由於集團旗下尚有Regal Club及全新的客户關係管理項目，將過往分散的餐飲、酒店住宿、物業管理及商場系統打通，若新增證券行業務便可進一步提供優惠予客戶。她指，以過往高峰時往往有逾2萬客群光顧旗下酒店及餐飲而言，香港及內地的業務伙伴均有興趣接觸其為數數萬人的會員群，他們冀新增證券業務，進一步幫助提供個性化服務。

在酒店業務方面，她說，在香港市區10間酒店入住率已達八成，但是受制於入境旅客數目，因此位於機場的兩間酒店入住率只有四至五成，期望在暑假時入住表現好些。現時富豪及iClub（富薈）系列的房租分別過千元及近千元，她更期望佔比四成的商務客比重較目前提高，藉此推動酒店的每間可訂房收益(RevPar)進一步提升。目前集團的酒店網絡已覆蓋中港及西葡，並正於成都及天津增建富豪及富薈酒店，亦看好日本、沙特阿拉伯及泰國的酒店市場，刻下正物色酒店項目中。

雖然目前香港出現勞工不足，羅寶文謂，會影響到餐飲前線人手，但是由於集團在港有12間酒店的資源，尚可應付。反而她認為，香港旅遊業有需要增加產品，除了新增西九及故宫之外，亦可以好好運用迪士尼旁邊的土地發展更多娛樂休閒設施，提供香港獨有的新項目，及幫助旅客更易接達美麗的行山路徑。

在地產業務方面，羅寶文表示，經過疫情後，料香港市場位置更鞏固，並且可以發揮超級聯繫人的角色，亦料內地人會過來香港買樓，令市場逐漸有生氣，因此她對香港地產市場審慎樂觀，不太擔心，並料在新加坡對樓市的額外印花税加辣至六成，亦間接對香港樓市有助。集團在推盤方面，會在下半年推出西營盤「The Queen's尚瓏」及九肚「富豪·山峰」。她強調，集團多年來少貴買地，但仍會參與投標。同時她亦希望香港在「麵粉成本貴」時輸入人材，紓緩發展項目時的成本問題。

她續說，集團旗下世紀創意開發的寶迪卡通多媒體業務方面，集團既在環保元素方面加以推動，亦會聯同基金，在推廣小朋友精神健康方面，著手工作，並協助培訓老師。

 

其他報道

又一居業主賠租訂賣樓 3房1415萬沽勁賺逾倍

港濤軒4房3380萬沽 實呎3.4萬雙破頂

NOVO 2A期周六次輪賣223伙 YOHO Hub料接力登場

西九四小龍本月錄7成交 昇悅居兩房14年升值1.7倍