在加息周期下，去年本港銀行淨息差上升24個基點至1.55%，未計減值前的經營溢利增加24.3%至2,200億元。

畢馬威中國中資金融機構主管合夥人方海雲預計，美聯儲因近期債券及銀行業事件，本月將暫停加息1次，惟通脹數據依然高於2%的目標水平，預計下半年仍需加息一至兩次，但料不會大幅加息。至於本港的按揭存款比例與美國不同，之前幾次加息亦未有跟足，料今年最優惠利率（P）不變。由於本港利率將維持高水平，而貸款重新定價需時，料銀行淨息差收入表現較去年為好。

至於市場關心內房早前爆煲影響，去年整體銀行減值貸款比率由0.85%上升至1.36%。方海雲認為，本港監管機構重視銀行在這方面的資產質素，去年銀行亦就此作出保守撥備，隨內房獲內地政策支持，整體資產質素有改善，料今年銀行業的撥備將有所減少。

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