中國平安（2318，滬601318）聯席首席執行官陳心穎在近日聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）播客上指出，科技是環境、社會和治理（ESG）報告的重要推動力。而平安作為透過科技創新提升ESG表現的領先企業，平安與監管機構和市場合作，讓ESG報告透明化並具有一致標準。
對於沒有證據支持的ESG聲明主張，陳心穎表示「漂綠的風險很高」，又認為ESG報告應該如財務報表般公開透明和經過審核，而且應可容易實現自動化生成報告。而「科技有助於降低監測和合規成本。」對於小型企業而言，科技的作用尤其顯著。
陳心穎是聯合國環境規劃署金融倡議領導委員會成員，該委員會由金融服務界的行業領袖組成，致力促進可持續、具彈性和包容性的經濟。
陳心穎指，ESG對我們的客戶、業務和員工的重要性正在提升。自2018 年以來，平安致力於建立強大的內部ESG報告流程。於2021年，平安宣佈全方位升級綠色金融行動，以及承諾於2030年實現運營碳中和的目標。
截至2022年12月31日，中國平安的負責任投融資規模達同比提升47%，其中綠色投融資規模人民幣2,823.63億元。負責任銀行規模同比提升124%，其中綠色銀行規模約人民幣1,820.89億元。可持續保險保費同比提升4.6%，當中綠色保險原保險保費收入達人民幣251.05億元。集團運營碳排放量同比減少23%，並發佈了透過節能措施以及購買和生產綠色電力實現運營碳中和的路線圖。
根據其内部報告的經驗，平安在2021年推出基於人工智能的CN-ESG 智能評價體系，用以推動在中國的負責任投資。該體系涵蓋在中國上市的逾5,000間A股企業以及逾2,500間香港上市企業，評估逾5,000名企業信貸債券發行人、58,000隻債券的綠色元素以及140間基金管理公司。體系結合了國內本土和國際披露標準。在CN-ESG框架內的核心指標當中，87%與至少一個國際框架重疊，而13%的指標則是中國特有。
中國平安亦與富時羅素合作，於2022年推出富時平安中國 ESG 指數系列。該系列將平安自身的ESG數據和評級納入富時羅素領先的中國指數，擁有針對中國的ESG評估方法，為中國獨特的發展軌跡而設。
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