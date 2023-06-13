對於沒有證據支持的ESG聲明主張，陳心穎表示「漂綠的風險很高」，又認為ESG報告應該如財務報表般公開透明和經過審核，而且應可容易實現自動化生成報告。而「科技有助於降低監測和合規成本。」對於小型企業而言，科技的作用尤其顯著。

陳心穎是聯合國環境規劃署金融倡議領導委員會成員，該委員會由金融服務界的行業領袖組成，致力促進可持續、具彈性和包容性的經濟。

陳心穎指，ESG對我們的客戶、業務和員工的重要性正在提升。自2018 年以來，平安致力於建立強大的內部ESG報告流程。於2021年，平安宣佈全方位升級綠色金融行動，以及承諾於2030年實現運營碳中和的目標。

截至2022年12月31日，中國平安的負責任投融資規模達同比提升47%，其中綠色投融資規模人民幣2,823.63億元。負責任銀行規模同比提升124%，其中綠色銀行規模約人民幣1,820.89億元。可持續保險保費同比提升4.6%，當中綠色保險原保險保費收入達人民幣251.05億元。集團運營碳排放量同比減少23%，並發佈了透過節能措施以及購買和生產綠色電力實現運營碳中和的路線圖。

根據其内部報告的經驗，平安在2021年推出基於人工智能的CN-ESG 智能評價體系，用以推動在中國的負責任投資。該體系涵蓋在中國上市的逾5,000間A股企業以及逾2,500間香港上市企業，評估逾5,000名企業信貸債券發行人、58,000隻債券的綠色元素以及140間基金管理公司。體系結合了國內本土和國際披露標準。在CN-ESG框架內的核心指標當中，87%與至少一個國際框架重疊，而13%的指標則是中國特有。

中國平安亦與富時羅素合作，於2022年推出富時平安中國 ESG 指數系列。該系列將平安自身的ESG數據和評級納入富時羅素領先的中國指數，擁有針對中國的ESG評估方法，為中國獨特的發展軌跡而設。

其他報道

羅寶文： 新增證券業務 在日泰等市場物色酒店投資機會

法興料內地GDP達5.5% 惟處於低水平

據報內地考慮採取廣泛刺激措施 包括減息、刺激內房、內需等

粵港灣控股6600萬元售深圳住宅項目

半日沽空金額86億 盈富沽空增1.4倍 金額最多

Pimco：內房需要更全面政策和融資渠道 才能實現有意義復蘇

恒指半日升78點 科指升2% 科指升穿50天線

Arm 正與潛在戰略投資者磋商 據報包括Intel

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日 見兩周高

WSJ：Google、微軟或憂觸犯《國安法》 限制港用戶使用ChatGPT等AI工具

美商務部制裁43個實體 涉協助解放軍培訓機師

瑞穗：人行下調公開市場逆回購操作利率 並不完全令人意外

人行下調公開市場逆回購利率10個基點 人民幣貶值再創半年最弱

滬深三大指數低開 人行下調7天期逆回購中標利率至1.9%