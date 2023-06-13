moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

內地5月新增人民幣貸款、社融、M2 增長均遜預期

人行公布，內地5月新增人民幣貸款1.36萬億元人民幣(下同)，較上月增89%，但低過預期的1.55萬億元；社會融資規模增量1.56萬億元，低過預期的1.9萬億元。

5月末廣義貨幣(M2)餘額按年增長11.6%，低過預期的12.0%，是2022年6月後最低，當時報11.4%。5月末社會融資規模存量為361.42萬億元，按年增長9.5%。

5月新增人民幣貸款當中，住戶貸款增加3672億元，短期貸款增加1988億元，中長期貸款增加1684億元；企業貸款增加8558億元，短期貸款增加350億元，中長期貸款增加7698億元，票據融資增加420億元；非銀行業金融機構貸款增加604億元。

截至5月底，人民幣貸款餘額227.53萬億元，同比增長11.4%，增速比上月末低0.4個百分點，比上年同期高0.3個百分點。人民幣存款餘額274.91萬億元，按年增長11.6%，增速比上月末低0.8個百分點，比上年同期高1.1個百分點。

狹義貨幣（M1）餘額64.51萬億元，按年增長4.6%，增速分別比上月底和去年同期低0.5個和1.5個百分點；流通中貨幣（M0）餘額9.55萬億元，同比增長13.5%。

5月社會融資規模增量為1.56萬億元，少於市場預期的1.9萬億元，比4月多3312億元，比按年則少1.31萬億元，其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.22萬億元，按年少增6173億元。委托貸款增加35億元，按年多增167億元；信托貸款增加303億元，按年多增922億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1797億元，按年多減729億元；企業債券融資凈減少2175億元，按年少2541億元；政府債券凈融資5571億元，按年少5011億元；非金融企業境內股票融資753億元，按年多461億元。

 

其他報道

內地評估推動發展國內高收益債一級市場

匯控逐步退出新西蘭財富及個人銀行業務

平安聯席CEO︰科技是降低ESG監測與合規成本關鍵

匯豐：人行下調逆回購利率 關注後續政策出台

羅寶文： 新增證券業務 在日泰等市場物色酒店投資機會

法興料內地GDP達5.5% 惟處於低水平

據報內地考慮採取廣泛刺激措施 包括減息、刺激內房、內需等

粵港灣控股6600萬元售深圳住宅項目

半日沽空金額86億 盈富沽空增1.4倍 金額最多