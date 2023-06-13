5月末廣義貨幣(M2)餘額按年增長11.6%，低過預期的12.0%，是2022年6月後最低，當時報11.4%。5月末社會融資規模存量為361.42萬億元，按年增長9.5%。

5月新增人民幣貸款當中，住戶貸款增加3672億元，短期貸款增加1988億元，中長期貸款增加1684億元；企業貸款增加8558億元，短期貸款增加350億元，中長期貸款增加7698億元，票據融資增加420億元；非銀行業金融機構貸款增加604億元。

截至5月底，人民幣貸款餘額227.53萬億元，同比增長11.4%，增速比上月末低0.4個百分點，比上年同期高0.3個百分點。人民幣存款餘額274.91萬億元，按年增長11.6%，增速比上月末低0.8個百分點，比上年同期高1.1個百分點。

狹義貨幣（M1）餘額64.51萬億元，按年增長4.6%，增速分別比上月底和去年同期低0.5個和1.5個百分點；流通中貨幣（M0）餘額9.55萬億元，同比增長13.5%。

5月社會融資規模增量為1.56萬億元，少於市場預期的1.9萬億元，比4月多3312億元，比按年則少1.31萬億元，其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.22萬億元，按年少增6173億元。委托貸款增加35億元，按年多增167億元；信托貸款增加303億元，按年多增922億元；未貼現的銀行承兌匯票減少1797億元，按年多減729億元；企業債券融資凈減少2175億元，按年少2541億元；政府債券凈融資5571億元，按年少5011億元；非金融企業境內股票融資753億元，按年多461億元。

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