恒指今早低開48點，高位升168點，低位跌130點，高低波幅299點。上升股份比例為32.55%，下跌為28.21%，無升跌為39.22%。通訊服務、非必需消費品股推動大市。

恒指收市升117點或0.6%，報19521點，大市成交金額997億元，較上日增加24.32%，是6月6日1024.89億元成交後最多；國指升32點或0.5%，報6618點。恒生科技指數收報4038點，升2.37%。

藍籌股成交金額475.85億元，佔大市成交47.72%；科指成份股成交金額287.87億元，佔大市成交28.87%；國指成份股成交金額420.81億元，佔大市成交42.2%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.68%，至111.16億元，佔大市成交11.14%。牛熊證成交金額52.09億元，減少11.75%；窩輪成交金額59.06億元，增加2.55%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）拖累大市。

藍籌48隻升，29隻下跌，3隻無升跌。聯想（0992）升5.61%，收報8.1元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌3.42%，收報11.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.67元，升16.46%；跌幅最大的是快手（1024）收報59.35元，跌0.5%。

恒指上試250天線(19582.71點)。科指升穿50天線(3953.64點)，上試250天線(4065.4點)。

北水南下合計淨流入31.2億元，較上日減少31.63%，連續第2日流入，累計流入76.85億元，對上一次連續2日淨流入是6月8日。南水北上合計淨流出2.31億元人民幣，較上日減少92.1%，連續第3日流出，累計流出46.02億元。

午後消息股表現

匯控（0005）逐步退出新西蘭財富及個人銀行業務。收報59.9元，跌0.17%。

平安（2318）聯席CEO︰科技是降低ESG監測與合規成本關鍵。收報53.85元，升0.19%。

世紀城市（0355）羅寶文： 新增證券業務 在日泰等市場物色酒店投資機會。收報0.29元，升1.75%。

粵港灣控股（1396）6600萬元售深圳住宅項目。收報1元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

迪生創建（0113）最快今日公布業績。創52周高，見4.52元，收報4.52元，升0.89%。

偉能（1608）溢價配股，中國技術進出口入主資本化緬甸項款項。收報0.38元，跌7.32%。

太平洋酒吧（8423）發盈喜，料扭虧為盈。收報0.053元，無升跌。

樂氏國際（1529）擬配股集資近3500萬元。收報0.219元，升11.17%。

中國奧園（3883）暫緩40億美元境外償還債務。停牌。

銀河娛樂（0027）旗下銀河綜藝館與TME live騰訊音樂超現場訂戰略合作。收報51.7元，升0.49%。

復興亞洲（0274）4200萬出售內地公司權益。收報0.12元，無升跌。

中港照相（1123）盈喜料全年多賺1.1倍至3800萬元。收報0.14元，升0.72%。

港華智慧能源（1083）內地發熊貓債15億人幣。收報3.38元，跌0.29%。

凱升（0102）附屬為同系菲律賓項目36億元貸款擔保，股價大跌16%。收報0.17元，升8.97%。

靄華（1319）與柏衛組房地產私募信貸基金，首站到台灣路演。收報0.25元，跌1.96%。

國泰（0293）機艙服務員7月起加薪3至8%，新入職者平均月薪約2萬。收報7.49元，升0.67%。

三大指數表現

恒指曾升最多0.87%，是6月7日後最大升幅，當日升幅為1.63%。今曾高見19572.42點，是5月23日19769.14點後最高。今日收市報19521.42點，是5月22日後收市新高，當日報19678.17點。連升5日，累計升422.14點，對上一次連升5日是4月3日。

科指曾升最多2.92%，是6月7日後最大升幅，當日升幅為2.94%。今曾高見4059.79點，是4月21日4079.6點後最高。收市報4038.2點，是4月20日後收市新高，當日報4098.35點。連升3日，累計升143.9點，對上一次連升3日是6月5日。

國指曾升最多0.81%，是6月9日後最大升幅，當日升幅為1.14%。今曾高見6638.71點，是5月23日6753.33點後最高。收市報6618.29點，是5月22日後收市新高，當日報6693.64點。

破頂股表現

破頂股包括，3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見99元，收報97元，升2.81%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見1.45元，收報1.22元，跌8.27%；HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見1.78元，收報1.78元，升4.09%；象興國際（1732）創上市新高，見0.7元，收報0.69元，升18.97%；中慶股份（1855）創上市新高，見13.58元，收報13.3元，升6.57%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見64.9元，收報64.7元，升4.69%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見8.9元，收報8.35元，跌1.65%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見1.78元，收報1.78元，升7.88%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1067元，收報1067元，升0%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見9.21元，收報9.21元，升2.16%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1031.35元，收報1031.35元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見838.85元，收報838.6元，升0.1%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.35元，收報16.32元，升1.12%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1071.25元，收報1071.25元，升0.01%；安碩中國國債－Ｒ（82829）創上市新高，見52.24元，收報52.24元，升0.08%；Ａ南方港元－Ｒ（83053）創上市新高，見974.85元，收報974.85元，升0.23%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83122）創上市新高，見160.95元，收報160.95元，升0.03%；科笛（2487）創上市新高，見24.85元，收報24.8元，升12.98%；廸生創建（0113）創52周高，見4.52元，收報4.52元，升0.89%；ASMPT（0522）創52周高，見84元，收報83.8元，升12.94%；遠東控股國際（0036）創52周高，見0.16元，收報0.126元，跌7.35%；迪生創建（0113）創52周高，見4.52元，收報4.52元，升0.89%；白花油（0239）創52周高，見1.52元，收報1.43元，跌4.67%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.81元，收報0.72元，升28.57%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；雲能國際（1298）創52周高，見1元，收報1元，無升跌。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，思派健康（0314）低見16.06元，收報16.8元，跌6.98%；豐盛控股（0607）低見0.063元，收報0.065元，跌4.41%；東銀國際控股（0668）低見0.129元，收報0.129元，跌4.44%；精優藥業（0858）低見0.051元，收報0.051元，跌5.56%；西王特鋼（1266）低見0.042元，收報0.046元，跌2.13%；鑫達投資控股（1281）低見0.055元，收報0.057元，跌1.72%；基石控股（1592）低見0.07元，收報0.076元，升1.33%；萬順集團控股（1746）低見0.147元，收報0.151元，無升跌；弘陽服務（1971）低見1元，收報1.25元，升8.7%；浙商銀行（2016）低見2.47元，收報2.5元，跌0.4%。

56隻股份創52周低，其中十隻包括，中國寶力科技（0164）低見0.053元，收報0.06元，升1.69%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；裕承科金（0279）低見0.09元，收報0.092元，跌3.16%；莊士機構國際（0367）低見0.55元，收報0.56元，升1.82%；葉氏化工集團（0408）低見2.48元，收報2.55元，跌25.66%；山東墨龍（0568）低見1.9元，收報1.93元，跌3.02%；中國金融投資管理（0605）低見0.485元，收報0.58元，升18.37%；高山企業（0616）低見0.012元，收報0.013元，無升跌；雋泰控股（0630）低見0.055元，收報0.055元，無升跌；首鋼資源（0639）低見2.06元，收報2.15元，升0.94%。

異動股

上升異動股，包括，和嘉控股（0704）收報0.218元，升60.29%；瑞斯康集團（1679）創52周高，見0.3元，收報0.25元，升35.87%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.81元，收報0.72元，升28.57%；亞洲資源（0899）收報0.134元，升26.42%；恆偉集團控股（8219）收報0.56元，升24.44%；知行集團控股（1539）收報0.5元，升21.95%；新宇環保（0436）收報0.086元，升21.13%；宏光半導體（6908）收報1.85元，升20.13%；象興國際（1732）創上市新高，見0.7元，收報0.69元，升18.97%；中國城市基礎設施（2349）收報0.044元，升18.92%；彭順國際（6163）收報0.315元，升18.87%。

下跌異動股，包括，中寶新材（2439）收報0.61元，跌36.46%；中國萬天控股（1854）收報0.41元，跌28.07%；葉氏化工集團（0408）見52周低2.48元，收報2.55元，跌25.66%；智昇集團控股（8370）創上市新低，見0.037元，收報0.037元，跌24.49%；維港育馬（8377）收報0.25元，跌15.25%；連達科技控股（0889）收報0.39元，跌15.22%；中國碳中和（1372）收報1.71元，跌14.5%；英達公路再生科技（6888）收報0.24元，跌14.29%；西王置業（2088）收報0.056元，跌13.85%；中國星集團（0326）收報1元，跌13.79%；萬里印刷（8385）收報0.032元，跌13.51%。

其他報道

內地5月新增人民幣貸款、社融、M2 增長均遜預期

內地評估推動發展國內高收益債一級市場

匯控逐步退出新西蘭財富及個人銀行業務

平安聯席CEO︰科技是降低ESG監測與合規成本關鍵

匯豐：人行下調逆回購利率 關注後續政策出台

羅寶文： 新增證券業務 在日泰等市場物色酒店投資機會

法興料內地GDP達5.5% 惟處於低水平

據報內地考慮採取廣泛刺激措施 包括減息、刺激內房、內需等

粵港灣控股6600萬元售深圳住宅項目

半日沽空金額86億 盈富沽空增1.4倍 金額最多

Pimco：內房需要更全面政策和融資渠道 才能實現有意義復蘇

恒指半日升78點 科指升2% 科指升穿50天線