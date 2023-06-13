IBM上月於Think大會宣布將於7月推出「watsonx」平台，由三個產品組成，以滿足客戶相應的需求，包括IBM watsonx.ai、watsonx.data及watsonx.governance，watsonx.ai功能由基礎模型驅動，用於訓練、驗證、調整和部署傳統機器學習和新的生成式AI能力；watsonx.data是基於開放式湖庫（lakehouse）架構而構建的數據儲存；watsonx.governance則提供端到端工具包，包含數據及AI管理，實踐負責任、具透明度和可解釋的數據及AI工作流程。
IBM香港首席科技總監李永輝表示，現時大型客戶已設有AI Lab，使用場景包括內部人力資源等方向，watsonx亦可用於生產代碼等，對外亦會用於物流、客戶服務等方面。他又稱，對香港用戶而言，合規是十分重要一環，例如金管局亦曾發出銀行採用AI的指引，因此用戶亦要跟隨。
IBM香港總經理潘鳳瑤就指，IBM在港用戶包括銀行、教育、零售等，公司很重視香港及大中華市場，將繼續投資該市場。她表示，企業制定AI策略時，需考慮三個關鍵因素，包括如何創造競爭優勢、如何在整體業務拓展AI，以及如何推進可信賴的AI。
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