IBM香港首席科技總監李永輝表示，現時大型客戶已設有AI Lab，使用場景包括內部人力資源等方向，watsonx亦可用於生產代碼等，對外亦會用於物流、客戶服務等方面。他又稱，對香港用戶而言，合規是十分重要一環，例如金管局亦曾發出銀行採用AI的指引，因此用戶亦要跟隨。

IBM香港總經理潘鳳瑤就指，IBM在港用戶包括銀行、教育、零售等，公司很重視香港及大中華市場，將繼續投資該市場。她表示，企業制定AI策略時，需考慮三個關鍵因素，包括如何創造競爭優勢、如何在整體業務拓展AI，以及如何推進可信賴的AI。

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