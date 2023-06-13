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myTV Super手機App遭黑客入侵 TVB：受影響用戶約3.5萬 不涉信用卡資料

電視廣播（0511）（TVB）網上串流平台myTV Super的手機應用程式被黑客入侵。TVB公布，針對 myTV Super 數據安全事件，公司於 5 月 18 日發現電腦系統出現異常以及可疑活動，並確定為針對性的惡意系統攻擊。公司迅速採取措施進行阻斷，並向警方和相關監管機構報告，以控制受影響的範圍。

TVB指，根據公司的調查，未經授權存取的資料涉及大概 3.5 萬名登記用戶，佔整體 myTV Super 用戶約 0.3%，當中涉及註冊姓名、香港身份證號碼部分資料（首 4 位數字）、電郵地址和/或電話號碼，具體取決於用戶類別。信用卡資料並不牽涉其中。目前沒有證據顯示用戶的個人資料被濫用。

TVB強調，致力於保持與客戶緊密的信任關係，並確保客戶個人信息得到充分保護。公司將繼續關注行業最新案例，並不斷完善安全措施，以確保客戶數據的安全和隱私。

電視廣播今日收報5.83元，升7.57%。

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