TVB指，根據公司的調查，未經授權存取的資料涉及大概 3.5 萬名登記用戶，佔整體 myTV Super 用戶約 0.3%，當中涉及註冊姓名、香港身份證號碼部分資料（首 4 位數字）、電郵地址和/或電話號碼，具體取決於用戶類別。信用卡資料並不牽涉其中。目前沒有證據顯示用戶的個人資料被濫用。

TVB強調，致力於保持與客戶緊密的信任關係，並確保客戶個人信息得到充分保護。公司將繼續關注行業最新案例，並不斷完善安全措施，以確保客戶數據的安全和隱私。

電視廣播今日收報5.83元，升7.57%。

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