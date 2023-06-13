目前JadePower的初步唯一業務將是在香港營運VATP，VATP將由JadePower一間直接全資附屬的營運商營運，並已自二零二三年五月起在香港營運。營運商擬向證監會申請在香港經營VATP所需的牌照。

RadioWorld、JPEX及鳳凰將分別持有JadePower已發行股份的51%、25%及24%，當中10%將由鳳凰以信託形式持有，以於日後授予核心人員，作為向JadePower及營運商作出貢獻的長期激勵。

RadioWorld將以現金向JadePower悉數支付其認購款項，JPEX將向JadePower提供技術服務以清償其全部認購款項，而鳳凰將向JadePower提供顧問及諮詢服務以清償其全部認購款項。

集團指，鑒於近年虛擬資產相關活動大幅增長，加上香港政府將香港發展為全球領先web3及虛擬資產相關活動中心的政策舉措，以及近期香港監管環境的變化為香港投資者安全獲取虛擬資產帶來更清晰的受監管渠道，故認為虛擬資產在香港的採用正處於轉捩點，並預期香港市場上來自多元化投資者對虛擬資產相關產品及服務的需求將於未來數年顯著增加。

集團認為，將集團的業務營運擴展至包括虛擬資產相關活動，將有助集團把握新興市場機遇，並在傳統金融市場轉型的過程中創造新的收入來源。

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