2023年底前，對月銷售額10萬元(人民幣，下同)以下的小規模納稅人免徵增值稅，對小規模納稅人適用3%徵收率的應稅銷售收入減按1%徵收增值稅，對生產、生活性服務業納稅人分別實施5%、10%增值稅加計抵減。2024年底前，對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對個體工商戶年應納稅所得額不超過100萬元的部分，在現行優惠政策基礎上減半徵收個人所得稅。將減半徵收物流企業大宗商品倉儲設施用地城鎮土地使用稅政策、減免殘疾人就業保障金政策，延續實施至2027年

以及推動貸款利率穩中有降。持續發揮貸款市場報價利率（LPR）改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，推動經營主體融資成本穩中有降。

同時引導金融資源精準滴灌，用好用足普惠小微貸款支持工具，繼續增加小微企業的首貸、續貸、信用貸。加快敢貸願貸能貸會貸長效機制建設，繼續開展小微、民營企業信貸政策導向效果評估，引導金融機構加大制造業中長期貸款投放力度，加強對創新型、科技型、專精特新中小企業信貸支持。

公告又要求，支持中小微企業降低匯率避險成本。強化政銀企協作，加大中小微企業匯率風險管理支持力度。推動銀行優化外匯衍生品管理和服務，通過專項授信、數據增信、線上服務和產品創新等方式，降低企業避險保值成本。

此外，又要求繼續階段性降低部分社會保險費率。延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策，實施期限延長至2024年底﹔延續實施部分穩崗政策。對不裁員、少裁員的企業，繼續實施普惠性失業保險穩崗返還政策等。