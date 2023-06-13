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融創擬總值逾276億元新債及融服股權  解決外債 

融創中國（1918）公布，持有現有債務未償還本金總額約87%的債權人，支持重組債務。透過今次重組，融創擬發行10億美元的9年期年息1厘之可轉換債券、17.5億美元的5年期之不計息強制可轉換債券、總值60.66億元以最低每股13.5元交換相當於融創服務（1516）14.5%股權，作為處理債務的基本條件，最少涉及總值276.11億港元。另尋求特別授權，向控股股東發行5年期兼總值4.5億美元的不計息債券，抵銷欠債。

首批10億美元的可轉換債券初步可以融創每股20元行使，兌換成3.9億股融創股份，行使價較最後收市價4.58元，溢價高達3.37倍。至於強制可轉換債券方面，初始換股價為每股6元，較最後收市價溢價31%；若加碼至將發行金額提高至22億美元，初始換股價最低為每股4元，則較最後收市價折讓12.7%，最多發行42.9億股。向控股股東發債部份，最低換股價為4元，折讓幅度如前述水平，若獲行使，將發行8.775億新股。

該集團指，是次擬重組的債務約90.48億美元，約630.17億元人民幣，若然完成重組，有關負債將轉列成為非流動負債。該集團料完成重組後，董事長孫宏斌的持股量將由目前的38.75%，攤薄至最低27.15%，仍然為該集團的最大單一股東。債權人兌換成股份後，則在融創持股42.52%。完成減持融創服務後，該集團在融創服務的持股會降至49.7%，料令集團負債減少約53.8億元人民幣同時，亦會令少數股東權益增加12.9億元人民幣，在對銷後料會錄得40.9億元人民幣收益。債權人換取融創服務的每股造價13.5元，則較融創服務收市價有溢價4.87倍。