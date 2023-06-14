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美國5月通脹降溫 標指、納指再創14個月高 道指升145點

美國5月通脹降溫，核心服務業價格創15個月來最小升幅，市場預期聯儲局本周將按兵不動，但保留7月加息選項。另一方面，花旗經濟學家Veronica Clark表示，如果聯儲局周三「跳過」加息，仍然可能會在某個時候意外發出一些鷹派信號，因為核心通脹頑固。美債息上升，美債息倒掛個別發展，美股上升，道指連升6日創4個月高，標指、納指再創14個月高。

道瓊斯工業平均指數收漲145點，升幅0.43%，報34212點。標普500指數收漲30點，升幅0.7%，報4369點。納斯達克綜合指數收漲111點，或0.83%，報13573點。

Caterpillar升3.17%，報245.44美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻49點，而Salesforce跌2.2%，報208.98元，拖累道指31點。

科技股方面，蘋果收市報183.31元，跌0.26%，谷歌母公司Alphabet收市報123.83元，升0.15%，亞馬遜收市報126.66元，升0.07%，Facebook收市報271.32元，升0.09%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.56%，報463點。德國DAX指數收漲0.83%，報16230點；法國CAC 40指數漲0.56%，報7290點；英國富時100指數收漲0.32%，報7594點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.21%，報6829點。

美國2年期債息曾升最多2.78%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為4.22%。高見4.7043厘，是3月10日4.8496厘後最高。收報4.6662厘，是3月9日後收市新高，當日報4.87厘。

美國10年期債息曾升最多2.86%，是6月7日後最大升幅，當日升幅為3.79%。高見3.8426厘，是5月26日3.8566厘後最高。收報3.8133厘，是5月25日後收市新高，當日報3.8174厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至79.856基點，是6月9日後最闊。收報85.717基點，是6月12日後收市最闊。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至167.09基點，是6月7日後最窄。收報142.452基點，是6月12日後收市最窄。連續升3日擴闊，累計10.556基點，對上一次連升3日是5月26日。

道指曾升最多0.72%，是6月2日後最大升幅，當日升幅為2.25%。高見34310.28點，是2月14日34331.47點後最高。收市報34212.12點，是2月13日後收市新高，當日報34245.93點。連升6日，累計升649.26點，對上一次連升6日是1月27日。連續第6日陽燭，對上一次連續第6日陽燭是4月24日。

標指曾升最多0.84%，是6月12日後最大升幅，當日升幅為0.96%。高見4375.37點，是2022年4月22日4385.83點後最高。收市報4369.01點，是2022年4月21日後收市新高，當日報4393.66點。連升4日，累計升101.49點，對上一次連升4日是4月3日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月2日。

納指曾升最多0.98%，是6月12日後最大升幅，當日升幅為1.56%。高見13594.4點，是2022年4月21日13710.7點後最高。收市報13573.32點，是2022年4月19日後收市新高，當日報13619.66點。連升4日，累計升468.43點，對上一次連升4日是3月16日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月2日。

 

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