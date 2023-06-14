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港股ADR跌2.8點 夜期高水14點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR跌2.8點或0.01%，報19518點，即月恒指夜期升20點，報19535點，夜期高水14點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌0.11%，折合報344.42元；阿里巴巴（9988）跌0.02%，折合報85.68元；美團（3690）升0.12%，折合報128.15元；匯控（0005）升0.59%，折合報60.25元；建行（0939）跌0.31%，折合報5.06元。

道期現跌0.272%；標期現跌0.03%；納期現跌0.02%。日本東證指數現升0.89%；韓國KOSPI指數現升0.03%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.25%；

VIX指數隔晚跌2.66%或0.4點，報14.61點。

紐油現跌0.36%或0.25美元，報69.17美元；布油現跌0.3%或0.23美元，報74.06美元；金價現升0.08%或1.7美元，報1945.44美元；LME 銅期貨隔晚升1.79%或149.5美元，報8460美元。美國10年期債息現跌0.3%或0.0117厘，報3.8016厘。

今日焦點股份可留意：

一元宇宙（1616）最快今日公布業績。

融創（1918）擬總值逾276億元新債及融服股權，解決外債。

勵駿創建（1680）擬以4500萬美元售老撾渡假村。

國美（0493）截至5月底共拖欠債務161億人幣，近千三宗訴訟未解決。

協同通信（1613）與JPEX等合資從事虛擬資產活動。

大新（2356）連續3日加港元定息 100萬元以上3個月定息4.1厘。

myTV Super手機App遭黑客入侵，電視廣播（0511）：受影響用戶約3.5萬，不涉信用卡資料。

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥：618香港活動帶動港集運APP用戶增長達雙位數。

快手（1024）遭DCM Ventures China Fund，減持至5%以下。

 

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