恒指今早高開26點或0.14%，報19547點，大市成交金額22億元；國指今早高開14點或0.22%，報6632點。恒生科技指數開市報4058點，升0.5%。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。全市上升股份比例為8.25%，下跌為3.79%，無升跌為87.94%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、平保（2318）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌36隻升，22隻下跌，22隻無升跌。宏橋（1378）升1.78%，報6.28元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌3.5%，報286.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，6隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報12.7元，升4.1%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報286.8元，跌3.5%。

恒指上試250天線(19573.42點)。科指上試250天線(4062.63點)。

一元宇宙（1616）最快今日公布業績。停牌。

融創（1918）擬總值逾276億元新債及融服股權，解決外債。開市報1.48元，升4.96%。

勵駿創建（1680）擬以4500萬美元售老撾渡假村。無成交，報0.275元。

國美（0493）截至5月底共拖欠債務161億人幣，近千三宗訴訟未解決。停牌。

協同通信（1613）與JPEX等合資從事虛擬資產活動。無成交，報0.425元。

大新（2356）連續3日加港元定息 100萬元以上3個月定息4.1厘。無成交，報5.76元。

myTV Super手機App遭黑客入侵，電視廣播（0511）：受影響用戶約3.5萬，不涉信用卡資料。開市報5.83元，無升跌。

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥：618香港活動帶動港集運APP用戶增長達雙位數。開市報85.9元，升0.23%。

快手（1024）遭DCM Ventures China Fund，減持至5%以下。開市報59.6元，升0.42%。

破頂股表現

破頂股包括，HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見1.79元，開市報1.79元，升0.56%；科笛（2487）創上市新高，見25.5元，開市報25.5元，升2.82%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見6.75元，開市報6.69元，升1.83%；安碩印度－Ｕ（9836）創52周高，見4.49元，開市報4.49元，升2.65%。

異動股

上升異動股，包括，金融壹賬通（6638）開市報1.11元，升14.43%；安賢園中國（0922）開市報0.18元，升12.5%；金山雲（3896）開市報3.54元，升12.38%；翠華控股（1314）開市報0.255元，升8.97%；ＳＤＭ教育（8363）開市報0.113元，升7.62%；民富國際（8511）開市報0.11元，升6.8%；融創（1918）開市報1.48元，升4.96%；遠大住工（2163）開市報2.83元，升4.81%；合景悠活（3913）開市報0.94元，升4.44%。

下跌異動股，包括，力圖控股（1008）開市報0.171元，跌14.5%；東岳集團（0189）開市報6.97元，跌7.93%；移卡（9923）開市報20.5元，跌7.03%；中國通號（3969）開市報3.17元，跌4.8%；嘉華國際（0173）開市報2.53元，跌4.53%；萬景控股（2193）開市報0.34元，跌4.23%；知乎（2390）開市報18.02元，跌4.15%；攜程（9961）開市報286.8元，跌3.5%。

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