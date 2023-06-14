Damus原本計劃的支付功能將放寬對比特幣的使用，並推動其發展成為更方便的跨境數字貨幣。而蘋果的要求將對此造成阻礙。

Damus在Twitter上表示，蘋果考慮下架該應用的原因是Damus集成了支付協議Lightning Network。這種支付協議支持用戶在其網絡上直接交換比特幣，而不需要額外的應用。在Damus運行的底層平台Nostr上，這類支付被稱作「Zap」。蘋果擔心Zap可能被內容創作者用來在其平台上銷售數字內容。

據報，蘋果一直禁止應用開發者使用應用內付費系統來銷售額外的內容或增值服務，除非開發者使用蘋果的支付系統。而在這樣的情況下，蘋果會對所有交易收取30%的抽成。

蘋果發聲明中指，公司根據一套相同的指導方針來審核所有上架的應用。這些指導方針的目標是保護用戶，並為開發者提供公平公正的競爭環境。此外蘋果發現，「Damus應用中的一項功能支持用戶打賞應用中的數字內容，這違反了App Store的審核指南」。

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