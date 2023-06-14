港元現報7.8304元升值32點子，曾貶值最多6點子，報7.8342元，亦曾升值最多37點子，報7.8299元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升18.6點子至3.88464%，是5月30日後高。1星期HIBOR升7.18點子至3.99655%；2星期HIBOR升16.92點子至4.14768%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.75點子至4.72661%；6個月期HIBOR升0.04點子至4.77816%；12個月期HIBOR升1.54點子至4.89286%。

美元指數現報103.262貶值0.076點或0.07%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR(6月12日)報5.218%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7266%，連續4日收窄，利差是2023年6月02日後最窄，當日差距為-0.6685%。

對上一次連續4日收窄，是2023年5月19日，當日利差報-0.4464%。

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