內地昨晚推22條降本減稅費「組合拳」，落實市場撐經濟的預期，加上美國通脹回軟，預期6月將暫停加息，好消息落地，大市先升後跌，恒指250天線亦得而復失。人民幣變動不大。
恒指今早高開26點，高位升119點，低位跌60點，高低波幅181點。金融、地產、衛生保健、能源股推低大市。全市上升股份比例為23.56%，下跌為25.31%，無升跌為51.12%。
恒指半日跌10點或0.05%，報19510點，大市成交金額509億元；國指升7點或0.12%，報6625點。恒生科技指數收報4101點，升1.57%。
藍籌股成交金額214.69億元，佔大市成交42.17%；科指成份股成交金額135.93億元，佔大市成交26.7%；國指成份股成交金額192.3億元，佔大市成交37.77%。
窩輪及牛熊證成交金額減少9.22%，至100.9億元，佔大市成交19.81%。牛熊證成交金額48.1億元，減少7.65%；窩輪成交金額52.79億元，減少10.61%。
建行（0939）、友邦（1299）、平保（2318）拖累大市。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。
藍籌32隻升，45隻下跌，3隻無升跌。海底撈（6862）升3.8%，收報18.04元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌4.31%，收報284.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報132.6元，升8.24%；跌幅最大的是攜程（9961）收報284.4元，跌4.31%。
恒指250天線(19573.28點)得而復失。科指升穿100天線(4100.55點)及250天線(4062.81點)。
北水南下合計淨流入15.79億元，較上日減少49.4%，連續第3日流入，累計流入92.64億元，對上一次連續3日淨流入是2023年5月17日。南水北上合計淨流入5.15億元人民幣，終止連續3日流出。
一元宇宙（1616）最快今日公布業績。停牌。
融創（1918）擬總值逾276億元新債及融服股權，解決外債。收報1.44元，升2.13%。
勵駿創建（1680）擬以4500萬美元售老撾渡假村。收報0.275元，無升跌。
國美（0493）截至5月底共拖欠債務161億人幣，近千三宗訴訟未解決。停牌。
協同通信（1613）與JPEX等合資從事虛擬資產活動。收報0.67元，升57.65%。
大新（2356）連續3日加港元定息 100萬元以上3個月定息4.1厘。收報5.75元，跌0.17%。
myTV Super手機App遭黑客入侵，電視廣播（0511）：受影響用戶約3.5萬，不涉信用卡資料。收報5.45元，跌6.52%。
阿里巴巴（9988）旗下菜鳥：618香港活動帶動港集運APP用戶增長達雙位數。收報85.9元，升0.23%。
快手（1024）遭DCM Ventures China Fund，減持至5%以下。收報59.6元，升0.42%。
破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見11.52元，收報11.42元，升7.74%；3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見99.55元，收報98.3元，升1.34%；HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見1.9元，收報1.89元，升6.18%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見70.5元，收報70元，升8.19%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見8.93元，收報8.68元，升3.95%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見1.8元，收報1.77元，跌0.56%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1068.7元，收報1068.55元，升0.15%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見839元，收報838.55元，跌0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.43元，收報16.38元，升0.37%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見107.05元，收報107.05元，升0.23%；安碩中國國債－Ｒ（82829）創上市新高，見52.32元，收報52.32元，升0.15%；科笛（2487）創上市新高，見25.95元，收報24.35元，跌1.81%；廸生創建（0113）創52周高，見4.54元，收報4.42元，跌2.21%；ASMPT（0522）創52周高，見84.75元，收報83.6元，跌0.24%；米格國際（1247）創52周高，見1.06元，收報1.06元，升9.28%；迪生創建（0113）創52周高，見4.54元，收報4.42元，跌2.21%；白花油（0239）創52周高，見1.55元，收報1.55元，升8.39%；米格國際控股（1247）創52周高，見1.06元，收報1.06元，升9.28%；嘉士利集團（1285）創52周高，見1.37元，收報1.3元，跌2.99%；康寧醫院（2120）創52周高，見14元，收報13元，升8.33%。
11隻股份創上市新低，其中十隻包括，豐盛控股（0607）低見0.062元，收報0.063元，跌3.08%；堃博醫療（2216）低見1.15元，收報1.2元，升1.69%；華滋國際海洋（2258）低見0.2元，收報0.2元，跌9.91%；梁志天設計集團（2262）低見0.121元，收報0.121元，跌6.2%；基石藥業（2616）低見2.43元，收報2.43元，跌1.22%；康達環保（6136）低見0.435元，收報0.435元，跌2.25%；泰林科建（6193）低見0.213元，收報0.213元，跌21.11%；DYNAM JAPAN（6889）低見4.41元，收報4.41元，跌5.57%；德琪醫藥（6996）低見1.68元，收報1.71元，跌1.16%；金慧科技（8295）低見0.038元，收報0.039元，跌4.88%。
22隻股份創52周低，其中十隻包括，石藥（1093）低見6.57元，收報6.6元，跌1.49%；BC科技（0863）低見1.84元，收報1.88元，跌2.59%；愛帝宮（0286）低見0.36元，收報0.375元，無升跌；港通控股（0032）低見8.76元，收報8.76元，跌6.31%；裕承科金（0279）低見0.09元，收報0.091元，跌1.09%；中國智能健康（0348）低見0.1元，收報0.106元，跌8.62%；山東墨龍（0568）低見1.9元，收報1.93元，無升跌；神話世界（0582）低見0.091元，收報0.106元，跌0.93%；金山能源（0663）低見0.203元，收報0.203元，跌0.98%；築友智造科技（0726）低見0.2元，收報0.221元，升4.74%。
異動股
上升異動股，包括，領智金融（8163）收報0.165元，升83.33%；協同通信（1613）收報0.67元，升57.65%；金融壹賬通（6638）收報1.36元，升40.21%；國茂控股（8428）收報0.59元，升28.26%；MS CONCEPT（8447）收報0.07元，升25%；中國金石（1380）收報0.54元，升21.35%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.105元，升19.32%；華津國際控股（2738）收報0.81元，升19.12%；高雅光學（0907）收報0.265元，升18.83%；翠華控股（1314）收報0.275元，升17.52%。
下跌異動股，包括，世紀金花（0162）收報0.1元，跌23.08%；脈資資源（8186）收報0.26元，跌22.39%；泰林科建（6193）創上市新低，見0.213元，收報0.213元，跌21.11%；毅德國際（1396）收報0.79元，跌21%；力圖控股（1008）收報0.168元，跌16%；百能國際能源（8132）見52周低0.108元，收報0.12元，跌14.29%；今海國際（2225）見52周低1.7元，收報1.71元，跌14.07%；龍昇集團控股（6829）收報0.17元，跌13.71%；HM INTL HLDGS（8416）收報0.093元，跌11.43%。
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