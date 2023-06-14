租金方面，美聯物業首席分析師劉嘉輝指首5個月上升3%，幅度為過去5年以來最高，單計首季有1%的升幅，因為第一季租期淡季，今年是2018年以來首次在首季錄得上升，及後租務市場進入高峰期，今年將受惠高才通和內地生來港留學的租住需求帶動，預期今季租金上升8%至10%，現時息口下的按揭每月利息開支，仍低於每月租金，認為可推動用家轉租為買。

政府昨公布新私人參建資助房屋計劃，劉嘉輝認為對私人樓市不會立即有很大影響，因為涉及的單位數目較少，視乎未來推地和發展商參與，才可判斷影響程度。

美國聯儲局將於本港時間明日凌晨公布議息結果，經絡按揭營運總監張顥曦表示，市場普遍預期6月不會上調按息，現時本港銀行正在積極搶佔按揭市場，預期最優惠利率（P）也會維持不變。

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