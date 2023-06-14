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美聯：料全年樓價升一成至一成半 最優惠利率保持不變

本港樓價首4個月上升5.8%，近期二手成交量有所放緩，美聯住宅部行政總裁布少明表示，因為美國加息和內地經濟復蘇存不確定性，本港股市調整影響樓市氣氛，加上一手開價進取貼近二手，二手業主開價企硬，令目前樓市出現一手暢旺而二手拉鋸情况。不過他認為今年本港經濟復蘇，加上租金上升帶動，過去積壓的需求會在6、7月利率明朗化後入市，認為全年本港樓價可望上升10%至15%。

租金方面，美聯物業首席分析師劉嘉輝指首5個月上升3%，幅度為過去5年以來最高，單計首季有1%的升幅，因為第一季租期淡季，今年是2018年以來首次在首季錄得上升，及後租務市場進入高峰期，今年將受惠高才通和內地生來港留學的租住需求帶動，預期今季租金上升8%至10%，現時息口下的按揭每月利息開支，仍低於每月租金，認為可推動用家轉租為買。

政府昨公布新私人參建資助房屋計劃，劉嘉輝認為對私人樓市不會立即有很大影響，因為涉及的單位數目較少，視乎未來推地和發展商參與，才可判斷影響程度。

美國聯儲局將於本港時間明日凌晨公布議息結果，經絡按揭營運總監張顥曦表示，市場普遍預期6月不會上調按息，現時本港銀行正在積極搶佔按揭市場，預期最優惠利率（P）也會維持不變。

 

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