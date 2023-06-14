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恒指收市跌113點 科指升0.36% 250天線得而復失 成交、北水縮

港股先升後跌，雖然美國通脹放緩使暫停加息機會增，但內地昨日公布的新增貸款等數據均遜預期，企業資金需求減弱，對經濟增長放緩的預期更為強烈，雖則其後內地推出「組合拳」，但減息預期，以及房貸反映內房銷售疲軟，金融、地產股拖低舊經濟股指，A股、恒指國指尾市下跌，跑輸亞洲主要市場，息口敏感的科技股則上升，科指逆市上揚。美元轉弱，人民幣終止3日弱勢，離岸人民幣重返7.16。北水、成交均減少。

恒指今早高開26點，高位升119點，低位跌169點，高低波幅289點。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。全市上升股份比例為26.43%，下跌為34.37%，無升跌為39.18%。

恒指收市跌113點或0.58%，報19408點，大市成交金額931億元，較上日減少6.66%，是6月12日802.54億元成交後最少；國指跌41點或0.63%，報6576點。恒生科技指數收報4052點，升0.36%。

藍籌股成交金額295.19億元，佔大市成交31.7%；科指成份股成交金額263億元，佔大市成交28.24%；國指成份股成交金額402.71億元，佔大市成交43.25%。

窩輪及牛熊證成交金額增加8.47%，至120.58億元，佔大市成交12.94%。牛熊證成交金額60.33億元，增加15.81%；窩輪成交金額60.25億元，增加2%。

阿里巴巴（9988）、平保（2318）、工行（1398）拖累大市。港交所（0388）、比亞迪（1211）、中石油（0857）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，62隻下跌，0隻無升跌。紫金礦業（2899）升1.72%，收報11.82元，是升幅最大的藍籌，攜程（9961）跌5.25%，收報281.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報71.2元，升6.59%；跌幅最大的是攜程（9961）收報281.6元，跌5.25%。

恒指250天線(19572.87點)得而復失，10天線升穿20天線。科指100天線(4100.06點)、250天線(4062.61點)得而復失。

北水南下合計淨流入15.49億元，較上日減少50.34%，連續第3日流入，累計流入92.34億元，對上一次連續3日淨流入是5月17日。南水北上合計淨流出21.94億元人民幣，較上日增加848.01%，連續第4日流出，累計流出67.96億元。

午後消息股表現

新世界（0017）與Visa戰略合作 推K Dollar Visa積分獎賞。收報19.96元，跌1.67%。

國泰（0293）：運力明年底前恢復至疫情前水平 推機師額外晉升渠道。收報7.5元，升0.13%。

印度據報要求小米（1810）等中國手機製造商 聘用印籍人士出任CEO、CFO等要職。收報10.86元，跌0.73%。

協同通信（1613）伙JPEX等搞虛擬資產，曾飈1.3倍，JPEX列證監無牌公司名單。收報0.6元，升41.18%。

高盛降至港交所（0388）目標價400元 維持列「確信買入」名單。收報311.2元，升0.32%。

今早及隔晚消息股表現

一元宇宙（1616）最快今日公布業績。停牌。

融創（1918）擬總值逾276億元新債及融服股權，解決外債。收報1.43元，升1.42%。

勵駿創建（1680）擬以4500萬美元售老撾渡假村。收報0.26元，跌5.45%。

國美（0493）截至5月底共拖欠債務161億人幣，近千三宗訴訟未解決。停牌。

大新（2356）連續3日加港元定息 100萬元以上3個月定息4.1厘。收報5.73元，跌0.52%。

myTV Super手機App遭黑客入侵，電視廣播（0511）：受影響用戶約3.5萬，不涉信用卡資料。收報5.41元，跌7.2%。

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥：618香港活動帶動港集運APP用戶增長達雙位數。收報85.15元，跌0.64%。

快手（1024）遭DCM Ventures China Fund，減持至5%以下。收報59.1元，跌0.42%。

破頂股表現

破頂股包括，INTL GENIUS（0033）創上市新高，見12.3元，收報11.86元，升11.89%；3D MEDICINES-B（1244）創上市新高，見101.5元，收報100.5元，升3.61%；HKE HOLDINGS（1726）創上市新高，見1.99元，收報1.95元，升9.55%；MOG HOLDINGS（1942）創上市新高，見71元，收報71元，升9.74%；譽燊豐控股（2132）創上市新高，見0.36元，收報0.36元，升12.5%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見8.93元，收報8.77元，升5.03%；捷利交易寶（8017）創上市新高，見1.86元，收報1.83元，升2.81%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1068.7元，收報1067.8元，升0.07%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1031.5元，收報1031.5元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見839.8元，收報839.65元，升0.13%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見16.6元，收報16.6元，升1.72%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1071.9元，收報1071.4元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見527.9元，收報527.9元，升0.05%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見107.05元，收報107.05元，升0.23%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見15.45元，收報15.45元，升0.32%；安碩中國國債－Ｒ（82829）創上市新高，見52.32元，收報52.32元，升0.15%；Ａ南方港元－Ｒ（83053）創上市新高，見976.85元，收報976.85元，升0.21%；中金中國國債－Ｒ（83079）創上市新高，見118.05元，收報118.05元，升0.13%；科笛（2487）創上市新高，見25.95元，收報24.75元，跌0.2%；廸生創建（0113）創52周高，見4.54元，收報4.4元，跌2.65%；ASMPT（0522）創52周高，見85元，收報83.7元，跌0.12%；米格國際（1247）創52周高，見1.06元，收報0.95元，跌2.06%；伊泰（3948）創52周高，見17.1元，收報17.1元，升0.35%；迪生創建（0113）創52周高，見4.54元，收報4.4元，跌2.65%；白花油（0239）創52周高，見1.55元，收報1.55元，升8.39%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.191元，收報0.181元，升2.26%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，豐盛控股（0607）低見0.062元，收報0.063元，跌3.08%；恒盛地產（0845）低見0.051元，收報0.053元，跌5.36%；力圖控股（1008）低見0.147元，收報0.151元，跌24.5%；ＢＯＳＳ直聘（2076）低見62.45元，收報62.45元，跌3.92%；遠大住工（2163）低見2.66元，收報2.73元，升1.11%；堃博醫療（2216）低見1.11元，收報1.17元，跌0.85%；華滋國際海洋（2258）低見0.2元，收報0.214元，跌3.6%；梁志天設計集團（2262）低見0.121元，收報0.126元，跌2.33%；百奧賽圖（2315）低見21.45元，收報21.6元，跌6.9%；基石藥業（2616）低見2.42元，收報2.43元，跌1.22%。

55隻股份創52周低，其中十隻包括，BC科技（0863）低見1.78元，收報1.81元，跌6.22%；愛帝宮（0286）低見0.36元，收報0.365元，跌2.67%；卡姆丹克（0712）低見0.1元，收報0.106元，升1.92%；港通控股（0032）低見8.76元，收報8.83元，跌5.56%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；裕承科金（0279）低見0.09元，收報0.092元，無升跌；中國智能健康（0348）低見0.1元，收報0.102元，跌12.07%；PALADIN（0495）低見0.047元，收報0.053元，跌8.62%；先豐服務集團（0500）低見0.185元，收報0.2元，跌9.09%；山東墨龍（0568）低見1.9元，收報1.93元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，領智金融（8163）收報0.164元，升82.22%；敏捷控股（0186）收報0.37元，升52.89%；金融壹賬通（6638）收報1.41元，升45.36%；協同通信（1613）收報0.6元，升41.18%；MS CONCEPT（8447）收報0.076元，升35.71%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.5元，升35.14%；瑞斯康集團（1679）創52周高，見0.35元，收報0.335元，升34%；中國藝術金融（1572）收報0.135元，升32.35%；德益控股（9900）收報1.22元，升28.42%；中國支付通（8325）收報0.038元，升26.67%；中油潔能控股（1759）收報0.65元，升22.64%。

下跌異動股，包括，盛洋投資（0174）收報0.38元，跌28.3%；力圖控股（1008）創上市新低，見0.147元，收報0.151元，跌24.5%；聯洋智能控股（1561）見52周低0.81元，收報0.81元，跌19.8%；比高集團（8220）收報0.265元，跌18.46%；GT STEEL GROUP（8402）收報1.47元，跌17.88%；國科控股（8275）收報1.38元，跌17.37%；百利達集團控股（8179）收報0.166元，跌17%；百能國際能源（8132）見52周低0.108元，收報0.118元，跌15.71%；世紀金花（0162）收報0.11元，跌15.38%；冠均國際控股（1629）收報0.211元，跌15.26%；官醞控股（8513）收報0.051元，跌15%。

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