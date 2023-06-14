港股先升後跌，雖然美國通脹放緩使暫停加息機會增，但內地昨日公布的新增貸款等數據均遜預期，企業資金需求減弱，對經濟增長放緩的預期更為強烈，雖則其後內地推出「組合拳」，但減息預期，以及房貸反映內房銷售疲軟，金融、地產股拖低舊經濟股指，A股、恒指國指尾市下跌，跑輸亞洲主要市場，息口敏感的科技股則上升，科指逆市上揚。美元轉弱，人民幣終止3日弱勢，離岸人民幣重返7.16。北水、成交均減少。