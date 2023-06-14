他說，人力短缺問題一直困擾建造業界，但是未來數年，政府的基本工程開支預計每年已經超過1000億元，計及私營項目，整體工程總量將會增加至每年約3000億元。倘若人力資源沒有適切補充，勞工供應斷層只會加劇，甚至影響整個建造業以至香港的經濟發展。

香港機電工程商聯會認同政府多管齊下的應對方法，建造業界在輸入勞工的同時，亦會多舉辦招聘會，盡力招聘本地勞工，讓行業長遠有足夠人力得以持續發展。該會願與發展局及各持份者全面配合政策，繼續盡力加強培訓、改善本地工人福利水平，提升安全環保措施 ，及應用智慧工具和建造新科技，並協助建造業界致力配合計劃的要求，達至多贏局面。成功聚焦經濟發展， 改善香港民生。

此外，香港機電工程商協會會長高志偉發稿指，欣見政府正視建造業界面對的勞動力嚴重短缺問題，繼早前擴大輸入專才清單後，今天再公佈建造業輸入勞工計劃，為建造業短缺的工種輸入勞工、技術人員和工地監督，讓建造業可以繼續對香港未來持續發展發揮積極作用。

香港機電工程商協會定必配合政府保障本地工人優先就業的政策，只會輸入指明短缺的工種，亦確保輸入勞工的工資水平不低於本地相關職位的工資中位數；而且繼續加強培訓、改善本地工人福利水平，提升安全環保措施，及應用智慧工具和建造新科技，並協助建造業界致力配合計劃的要求，達至多贏局面。

增加本地建造業工人及各專業技術人員的供應是讓行業持續發展的不二法門，該協會與業界將繼續支持建造業議會一系列加強建造業人力培訓的措施，包括「合作培訓計劃｣，以「先聘請、後培訓」吸引新人入行及繼續留在行業發展，及多利用建造業議會的創新科技基金，使業界更廣泛應用先進建築技術和新科技，以提升整體生產力及應對人力需求。

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