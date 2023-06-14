報告指，隨着電動車普及，混合燃料將減少石油需求，料2026年後交通用的石油將會減少，屆時整體石油消耗會由石油化工產品需求帶動。報告提到，中國為大型經濟體中最後一個解除疫情限制，帶動疫後石油需求於今年上半年反彈，但料中國明年以後石油需求增長放緩。不過，石油化工產品需求及消費在新興市場及發展中國家中增長蓬勃，有望抵消發達國家石油需求收縮有餘。

國際能源執行總監Fatih Birol提醒，石油生產商應留意潮流變化，調整投資，確保轉型有序。

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