國際能源署（IEA）發表中期報告，料2022年至2028年間全球石油需求會增加6%至每日1.057億桶，主要由化工產品及航空業的強勁需求帶動，但料全年需求增長將由今年的每日240萬桶放緩至2028年的每日40萬桶。
報告指，隨着電動車普及，混合燃料將減少石油需求，料2026年後交通用的石油將會減少，屆時整體石油消耗會由石油化工產品需求帶動。報告提到，中國為大型經濟體中最後一個解除疫情限制，帶動疫後石油需求於今年上半年反彈，但料中國明年以後石油需求增長放緩。不過，石油化工產品需求及消費在新興市場及發展中國家中增長蓬勃，有望抵消發達國家石油需求收縮有餘。
國際能源執行總監Fatih Birol提醒，石油生產商應留意潮流變化，調整投資，確保轉型有序。
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