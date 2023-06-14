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余偉文：港元拆息仍處較高水平 已要求銀行做好流動性管理

金管局總裁余偉文在《匯思》撰文，解釋近日港元拆息出現較大幅度波動原因，其中每當本港銀行體系總結餘出現較大下調後，銀行一般都需要一段時間重新適應和部署資金管理的工作，或會反映在短期限港元拆息的波動。他指港元拆息往後可能仍會處於較高水平，並不時出現較大幅度的波動，當局將與銀行保持溝通，要求銀行做好流動性管理工作。

余偉文指出，港元市場參與者的行為模式對港元拆息有影響，銀行用於與金管局與其他銀行結算的銀行體系總結餘降至450億元，銀行需重新適應和部署資金管理。當局要求銀行做好的流動性管理工作，包括要求銀行與大型客戶密切溝通，掌握其對港元收付的計劃和安排，並作好部署，避免不必要地保留大量港元，並提醒銀行需要時可隨時使用金管局的各類流動資金安排，毋需擔心被當局標籤。最近有銀行使用金管局的貼現窗，正好顯示銀行已逐步適應新的市場變化，善用這些流動資金管理工具。

余偉文又指，港元拆息除了受美息走勢影響外，同時也受本地市場港元資金供求所影響，目前本港銀行體系總結餘縮小至450億元，港元拆息因而對資金需求變化有較高敏感度，出現較顯著的波動，在以往周期亦有類似情况。

其他影響港元資金供求的市場行為，包括資本市場活動，即股票交易、大型招股活動需求；工商機構尤其是大型上市公司在臨近年結、半年結、季結的資金需求；以及上市公司在6至8月的派息安排有關。參考以往經驗，港元拆息一般在季節性因素過後回穩。

上述變化對於會否同步影響銀行零售層面的存貸息率，余偉文表示難以一概而論。銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定調整存貸息率的時機及幅度。隨着港元拆息上升，多間銀行已經上調存貸利率，包括最優惠貸款利率及按揭貸款的鎖息上限。他建議市民對銀行借貸利率的波動應該有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。金管局會密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

 

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