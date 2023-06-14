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許正宇：不少流出港元資金仍留在本港金融體系 未發現異常市場活動

美國去年起加息，帶動本港銀行體系總結餘降至447億元，財庫局長許正宇回應立法會議員對本港經濟和金融影響的提問時，表示不少流出港元體系資金只是被兌換成美元等貨幣，繼續留在香港金融體系。因應美國步入加息周期，部分資金從港元體系流出屬正常市場現象，亦符合聯匯制度的設計及預期，以上市場活動不會影響香港的金融及貨幣穩定，金管局至今未發現有異常活動。

截至今年三月底的整體存款按年增長1.1%，銀行在港使用貸款及墊款總額按年增長0.8%，許正宇指本港香港銀行體系存款總額大致保持平穩。銀行體系總結餘為香港各家銀行設於金管局的結算戶口的結餘總和，主要用作與金管局及其他本地銀行之間的支付結算。結算戶口的結餘只佔銀行資產的小部分，而銀行可隨時調撥其資金至其結算戶口，因此銀行體系總結餘的水平並不影響銀行體系的正常運作。

流動性方面，許正宇表示香港貨幣基礎超過1.8萬億元，當中銀行持有的外匯基金票據及債券超過1.1萬億元，為銀行體系流動性提供充足的緩衝。銀行在有需要時可隨時以這些外匯基金票據及債券作為抵押品，透過金管局的即日回購交易及貼現窗，獲取港元流動資金。這些常設資金安排能協助銀行履行交收責任，並確保銀行同業支付系統運作暢順。根據金管局的持續監察，銀行都能穩妥管理其流動性，確保資金有序高效流轉。

許正宇表示，聯匯制度是維持香港金融及貨幣穩定的重要基石，經過多年來行之有效的運作，市場對聯匯制度已有充足的理解和經驗，並且繼續對聯匯制度充滿信心，重申香港不需亦無意改變聯匯制度。

 

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