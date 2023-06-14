據聯交所披露權益顯示，豬肉股萬洲（0288）創辦人兼主席萬隆將經Sure Pass Holdings Ltd、Wan Tong Int'l Holdings Ltd、Xing Tong Limited（興通有限公司）贈與WLT Management Ltd，以成立Wan Long Trust（音譯萬隆信託）。今次萬隆設立的萬隆信託將持有約33.886億股萬洲股份，若按萬洲今日收市價4.15元計，涉及股份市值140.625億元。
按資料顯示，興通經Heroic Zone（雄域投資有限公司）持有約23.518億股﹔經Chang Yun 持有1.128億股﹔Sure Pass則持有約5.731億股及Wan Tong 持有約3.509億股。
據萬洲年報顯示，萬隆年約83歲，暫時未知其設立信託目的是否涉及「分身家」，以及萬隆信託的受益人等資料。
據萬洲以往年報顯示，曾任副主席兼副總裁的長子萬洪建年約56歲，現任萬洲執董兼副主席的次子萬宏偉則年約50歲。長子萬洪建在2021年突然被萬洲免職，並後爆出其與萬隆父子反目、內鬥等事件。
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