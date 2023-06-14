據聯交所披露權益顯示，豬肉股萬洲（0288）創辦人兼主席萬隆將經Sure Pass Holdings Ltd、Wan Tong Int'l Holdings Ltd、Xing Tong Limited（興通有限公司）贈與WLT Management Ltd，以成立Wan Long Trust（音譯萬隆信託）。今次萬隆設立的萬隆信託將持有約33.886億股萬洲股份，若按萬洲今日收市價4.15元計，涉及股份市值140.625億元。