藥師幫是次全球發售約1,580.88萬股，其中包括於香港發售158.12萬股，而國際則配售1,422.76萬股股份。獨家保薦人為中金。

集團向上游（包括藥企及經銷商）及下游（包括藥店及基層醫療機構）提供連接的數字化平台，2022年內地醫藥電商平台的市佔率為21%，有約30.8萬個月均活躍買家，在中國醫藥數字化平台中排名最高。公司旗下亦從事自營業務，擁有智能倉庫向下游銷售藥品。

藥師幫連績三年錄得虧損，於2020年至2022年間虧損分別為5.72億（人民幣，下同）、5.02億及15億；2022年收入為142.75億，按年升41.43%。集團解釋指，因自營業務仍處快 速發展階段，業務擴張帶來的相關成本及開支。而同年整體毛利率為10.1%，按年升約11%。藥師幫預測2023年可能繼續錄得虧損，主要是因以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值變動造成虧損。

按業務分部計，2022年佔公司總收入94.71%的自營業務，收入為135.19億，毛利率為6.2%。佔公司總收入4.86%的平台業務，收入為6.94億，毛利率為82.1%。佔公司總收入少於1%的其他業務，收入為6,158.9萬，毛利率為40.6%。

若以招股價中位數21元，以及2022年收入142.75億估算，藥師幫市盈率達0.023；以同類醫藥電商股阿里健康（0241）比較，若用2023年收入267.76億與今日股價4.9港元計算，其市銷率則為2.47倍。

集資用途方面，約45%將用於進一步發展醫藥流通業；約25%將用於進一步發展其他業務；約22%預計將用於研發；約8%將用作營運資金及一般企業用途。

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